Adrián Casabó: "El único cambio posible para Vila-real será con el PP"

El alcaldable por el Partido Popular ha insistido en la necesidad de preparar la ciudad para el futuro ante el "inmovilismo" de los socialistas que llevan 12 años al frente del Ayuntamiento

Adrián Casabó, periodista y candidato a la alcaldía del Partido Popular en Vila-real, habla con ESdiario CV sobre cómo afronta esta campaña electoral en una localidad donde el Partido Socialista y su alcalde, José Benlloch, llevan cerca de 12 años gobernando. El alcaldable ha mostrado su ilusión y ganas de cambio en pro de mejorar la vida de todos los vecinos de la localidad que han visto como, en todo este tiempo de gobierno socialista, la ciudad ha permanecido inmóvil ante el crecimiento de los municipios vecinos.

Hemos vivido 12 años en los que el municipio ha estado paralizado, mientras otras ciudades de alrededor han seguido creciendo y desarrollándose

- Usted se presentan por primera vez como candidato Popular al Ayuntamiento de Vila-real, ¿Cómo afronta este reto?



Sí, para mí es todo un honor poder ser alcalde de mi pueblo. Hace cuatro años que entré a formar parte de la política, uniéndome al Partido Popular, cuando el partido me pidió que me uniera a la candidatura y hace dos años asumí el reto de presidir el PP de Vila-real, y ahora nos encontramos en esta aventura de poder conseguir y optar a ese cambio seguro que necesita la ciudad.

- ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Vila-real?



Nuestro principal objetivo, que responde a las necesidades que ahora mismo también tiene la ciudad, es preparar a Vila-real para el futuro. Hemos vivido 12 años en los que el municipio ha estado paralizado, mientras otras ciudades de alrededor han seguido creciendo y desarrollándose.



¿En qué sentido? Vila-real necesita ser una ciudad conectada, nos hemos quedado un poco aislados y esto ha hecho que algunas grandes inversiones hayan acabado en otros lugares. Vila-real tiene que ser una ciudad amable para vivir, una de las quejas que más nos transmiten los ciudadanos es la falta de limpieza y el estado de algunos lugares. Vila-real tiene que ser una ciudad atractiva para invertir, vemos que cuando se plantea una inversión en la provincia de Castellón, nuestra ciudad no entra ni en las quinielas y esa tendencia hay que cambiarla. Vila-real, en definitiva, tiene que ser una de las ciudades referentes en servicios, como por ejemplo, a nivel educativo, hemos visto como en estos 12 años no se ha invertido en ningún colegio de la ciudad, en los 8 años de Gobierno de Compromís y PSOE en la Generalitat, no hemos conseguido que se habrá el centro de Salud de Torrehermosa.

- ¿Cuál es la primera medida urgente que tomaría si sale elegido alcalde el próximo 28 de mayo?



Lo primero es hacer una auditoria y conocer la situación real del Ayuntamiento de Vila-real porque esto será básico para el futuro. Esta misma semana conocíamos un ranking de municipios en España en el que Vila-real era la ciudad que más había subido el IBI en esta legislatura. Para preparar la ciudad con el objetivo de que haya oportunidades hay dos opciones, o subimos los impuestos a los vecinos y tiramos manos a su bolsillo, como se ha hecho durante estos años de gobierno socialista, o trabajar, pelar y reivindicar, delante de las administraciones que haga falta, las inversiones que Vila-real necesita y merece, además de esforzarse para que lleguen esas inversiones que van hacía otros municipios y a nuestra ciudad no vienen.

Para Vila-real, que haya coincidido el gobierno local con el gobierno provincial, autonómico y nacional, ha sido un auténtico desastre. Más fácil no lo ha tenido un alcalde en esta ciudad, con gobiernos, en todas las instituciones, de su partido y no ha conseguido que estos apuesten por la ciudad se merece.

Aquí, con un alcalde socialista, no hay nadie que esté reivindicando la gravedad de los hechos ante un problema que afecta a un sector líder

- La industria cerámica es el motor económico en Castellón, en la última edición de la feria Cersaie, en Bolonia, se denunciaba que el Gobierno italiano, a diferencia del español, si había hecho un esfuerzo por apoyar la industria cerámica mientras aquí, en España, se fiaba todo a las ayudas o fondos europeos. ¿Qué le diría al sector si hay un cambio de Gobierno?



Evidentemente, si entramos en el Gobierno, no estaríamos callados y mirando hacia otro lado con este problema. Al final, el alcalde es socialista, no deja de ser un delegado de Sánchez en la ciudad, y está mirando hacia otro lado sin reivindicar y levantar la voz ante un problema que es muy grave. El futuro y la economía de esta ciudad depende del sector cerámico, indirecta o directamente, hay mucha industria y actividad económica en torno a las empresas azulejeras con otros negocios o empresas que trabajan para ellas.

Sánchez se ha burlado, y lo volvimos a ver en un mitin esta semana pasada donde volvió a prometer unas ayudas que hace un año que está prometiendo y no llegan, del sector cerámico, y, aquí, con un alcalde socialista, no hay nadie que esté reivindicando la gravedad de los hechos ante un problema que afecta a un sector líder, que nunca ha pedido nada, pero que se está viendo en una situación muy complicada por la subida de los precios de la energía. El futuro de Vila-real y la provincia de Castellón no se entiende sin la industria cerámica.

- ¿Qué le diría a los vecinos de Vila-real para que le voten el próximo 28 de mayo?



Que se planteen si quieren que Vila-real continúe parada, sin que pasen muchas cosas, como en esta última década, o si quieren apostar por esa ciudad atractiva para invertir, dinámica, que generé oportunidades y vuelva a ser referente a nivel provincial y autonómico, aquí hay un equipo de personas preparado y con ganas de ofrecer lo mejor para que Vila-real vuelva a ser ese referente que no tendría que haber dejado de ser.



- Son fiestas patronales aquí en Vila-real y empieza la campaña electoral. Si tiene que hacer un pronóstico sobre el resultado el próximo 28 de mayo, ¿Cuál sería?



Es una situación muy extraña, a la vez que curiosa, nosotros, y el resto, no hacemos actos de campaña como tal, pero si es una semana muy importante porque se puede pulsar, a pie de calle, el termómetro de la gente, al final tienes a toda la ciudad en la calle y es un buen momento para conocer sus sensaciones. Nosotros llevamos más de un año y medio trabajando y preparando el proyecto. El pasado mes de marzo presentamos, somos el único partido que lo ha hecho en Vila-real, en un acto público, todo nuestro proyecto de ciudad, todo lo que queremos hacer si conseguimos la confianza de los vecinos.

Hacer quinielas, al final, es algo que no gusta, es cierto que la gente te pregunta qué tal, y lo que sí tenemos claro es que el PP va a subir mucho en estas elecciones. Por último, y lo que sí que quiero es, pedir a toda esa gente que quiere un cambio, que el único cambio real va a llegar si gobierna el Partido Popular.