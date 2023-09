El PP de la Diputación tilda de "circo" el 'lío' de las revistas en valenciano

El grupo popular niega que en Burriana se haya suspendido la suscripción a estas publicaciones: "siguen estando en los expositores de la biblioteca"

El pleno, celebrado hoy, de la Diputación de Castellón ha reabierto la polémica sobre las revistas de valenciano y la supuesta suspensión de las suscripciones por parte del Ayuntamiento de Burriana. El Grupo Popular de la Diputación, a través del diputado, Alejandro Clausell, niega que se hayan suspendido dichas suscripciones y ha llegado a tildar de "circo político" todo lo que ocurrió este pasado mes de julio en la localidad castellonense, curiosamente, gobernada por el Partido Popular.

Las palabras de Clausell se han producido después de que PP y Vox votaran en contra de una moción presentada por el Grupo Socialista, que ha recibido el apoyo de Compromís, para proteger la cultura y la libertad de expresión. El diputado popular ha explicado que la moción "no tiene ni pies ni cabeza" porque "no dicen la verdad". "En Burriana no se han suspendido suscripciones a revistas por estar en valenciano y nunca se han retirado, ya que siguen estando en el mismo lugar, en los expositores de la biblioteca".

"Esto de las revistas fue un circo para sacar rédito político", ha indicado el 'popular', quien ha recordado que "PSOE y Compromís gobernando en Burriana eliminaron la suscripción a dos revistas editadas en Cataluña y no pasó nada", y se ha preguntado si "entonces no hubo censura". "Habrá revistas en castellano y valenciano mientras gobierne el PP en Borriana y dejen de evitar mensajes de odio y enfrentamiento, pues nosotros defenderemos la cultura plural, democrática y valenciana", ha apuntado.

Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha manifestado que su formación tratará toda la cultura "por igual, al igual que está garantizada la libertad de expresión".

El diputado de Compromís, David Guardiola, ha criticado que "a algunos les molesta el valenciano", y ha añadido que la "regresión" que, en su opinión, se está produciendo "amenaza los valores de la sociedad".

La diputada socialista, Ruth Sanz, ha insistido en que en Borriana "se han anulando suscripciones a revistas hechas y editadas en la Comunitat".

Exhumaciones

Otro de los temas sensibles del pleno de hoy ha sido una moción presentada por los socialistas para el apoyo a las exhumaciones en la provincia y la reparación de la dignidad de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Esta moción ha sido apoyada por Compromís y rechazada por PP y Vox por considerar que esta tiene más afán de "venganza" que de "reconciliación".

El diputado popular, Sergio Toledo, ha acusado al PSOE de reivindicar la memoria "solo para lo que les interesa, pues se les han olvidado los 379 asesinatos de ETA sin resolver, y en el 44 por ciento de esos asesinatos los familiares no conocen aún a los autores materiales y no se ha hecho justicia, pero eso ya no les interesa tanto".

"Ustedes deberían exigir a Bildu para formar gobierno que esclarezca todos esos asesinatos sin resolver. A nosotros nos encontrará solucionando los problemas y las necesidades prioritarias para esta provincia que ha sufrido cuatro años de abandono", ha añadido.

Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha reseñado que "mientras haya municipios donde no está asegurada el agua potable no debemos gastar los recursos en otras cosas". "Estamos para trabjar por todos los vecinos de Castellón y no se niega a las familias enterrar a las víctimas, pero el dinero público deberá ser para todos y no solo para un bando".

El diputado de Compromís, David Guardiola, ha explicado que "la memoria histórica tiene profundidad política evidentemente, pero el debate merece una dimensión humana, pues hablamos de las víctimas y sus familias", y ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos para reclamar continuar con las tareas de memoria histórica.

Finalmente, el diputado socialista, Samuel Falomir, ha asegurado que "no se puede abandonar a las familias con víctimas enterradas en fosas y cunetas". "No queremos abrir heridas, sino cerrarlas definitivamente, ya que se trata de humanidad y de empatía con las víctimas", ha apuntado.