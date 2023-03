Alcaldes del incendio de Castellón estallan con Puig: "Estamos así desde 2017"

Se repite lo ocurrido en el incendio de Bejís: “la dejadez del monte es total, tenemos el cóctel perfecto para una catástrofe". El PP denunció hace tres años el “polvorín” y no se actuó

El incendio de Villanueva de Viver, que afecta a la comarca del Alto Mijares en Castellón y lleva calcinadas casi 4.000 hectáreas y evacuadas 1.800 personas, empieza a recordar a los presentes al gran incendio ocurrido el pasado verano en Bejís y que arrasó varios municipios. Un déjà vu porque entonces, al igual que ahora, tanto los alcaldes de municipios afectados como expertos forestales denuncian la “dejación” de los bosques por parte de la Generalitat Valenciana “que los convierte en un polvorín”.

En concreto, ESdiario ha podido conversar con el alcalde de Montán, Sergio Fornás, uno de los municipios afectadas y evacuados por las el incendio de Villanueva de Viver, que ha recordado que “el bosque lleva sin intervenir desde la nevada de 2017 que provocó la caída de muchos pinos”.

Según relata Sergio Fornás “la dejadez del monte es total, y la conselleria de Agricultura -dirigida por Compromís y con competencias en materia de gestión forestal- no hace nada”. El alcalde Montán explica que no se ha saneado el bosque tras la nevada de 2027 y que se podría explotar la masa forestal para hacer pellets y con ello generar riqueza y empleo. “Si no se limpia el monte al final se quemará todo”, lamenta.

El alcalde de Montán no es el único que alerta. La portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes Valencianas, Elisa Díaz, se garbó precisamente en 2020 un vídeo en Montán denunciando que “toda la comarca del Alto Mijares necesita una actuación forestal porque esto es puro combustible y se puede producir un gran incendio”. Tres años después esa misma zona está ardiendo y el gobierno de Ximo Puig no atendió las recomendaciones.

El presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, Rafael Delgado, por su parte ha advertido que, "mientras no se revitalicen las actividades agrarias y se apueste por políticas de vertebración y gestión del territorio", la situación de los incendios forestales "irá a peor". "Tenemos el cóctel perfecto para que se produzca una catástrofe", ha subrayado.