Peñíscola: Un destino para los 365 días del año

La localidad castellonense ha vuelto a asistir a la Feria Internacional de Turismo con unas propuestas que buscan desestacionalizar el turismo y convertirse en un atractivo todo el año.

Peñíscola se ha convertido en uno de los destinos principales para los turistas que visitan la Comunidad Valenciana. Los datos ponen al municipio castellonense solo por detrás de Valencia y Benidorm en cuanto a volumen de visitas al año. Para consolidar su posición en el mercado internacional y desetacionalizar su turismo en buscar de ser un destino "para los 365 días del año", Peñíscola vuelve a asistir a la feria internacional de turismo, Fitur, para presentar algunas de las novedades que podrá disfrutar el turista en su visita a la localidad en esta temporada.

Raquel París, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Peñíscola, cuenta a ESDiario CV, cuáles son estás nuevas propuestas y cuál es el secreto que convierte a la ciudad en una parada obligatoria para cualquier turista que vista la Comunitat.

¿Qué tal están siendo estos días por Fitur y qué esperan obtener de la presencia de Peñíscola en una feria tan importante como esta?

Como no puede ser de otra manera, Peñíscola está presente en esta Feria Internacional del Turismo, que nos sirve como toma de contacto con todo lo que será la temporada turística en el municipio. Lo que buscamos con nuestra presencia aquí, un año más, es revalidar todos los compromisos que tenemos, como el ‘Q de Qualitat’, y reunirnos con diferentes empresas de servicios para conocer cuáles son o van a ser las novedades del sector.

Ayer presentasteis un nuevo proyecto para potenciar la ‘ruta de cine’ a través de la utilización de la realidad aumentada ¿En qué va a consistir esta iniciativa? ¿Cómo se va a integrar?…

Hará unos años, desde el consistorio, implementamos el producto de ‘Peñíscola de Cine’ con tal diferenciarnos y posicionarnos, no solo como un destino de sol y playa, también como un destino con diferentes alternativas para el turista, en este caso utilizando el cine o las series aprovechando los rodajes de algunas producciones como ‘El Chinriguito de Pepe’ o ‘Juego de Tronos’ que se han realizado en nuestro municipio. Lo que queremos, al implementar la realidad aumentada a la ruta de ‘Peñíscola de Cine’, es que el turista tenga una experiencia más cercana, pudiendo formar parte del rodaje virtualmente. Esto lo hemos podido hacer crecer gracias a Fitur y estar en contacto con empresas de servicios especializadas en el sector de la realidad virtual.

Peñíscola se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de la Comunidad Valenciana, tanto a nivel nacional, como internacional, ¿Cuál es el secreto?

Tenemos el privilegio natural de tener muchos kilómetros de playa o de tener un patrimonio histórico tan rico como es el del Papa Luna o Los Templarios en nuestro municipio. Sin embargo, aparte de tener una gran base, todo es cuestión del trabajo, tanto de la iniciativa pública, como de la privada. Al final, lo que buscamos las administraciones, en este caso nuestro Ayuntamiento, es crear producto, como ‘Peñíscola de Cine’ o la gastronomía, para diferenciarnos de los demás municipios. Además, el trabajo que realizan los profesionales del sector es fundamental para lograr estos distintivos que han convertido Peñíscola en la tercera localidad más importante, a nivel turismo, de la Comunitat, solo por detrás de Valencia o Benidorm, consiguiendo un turismo bueno y de calidad.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro, en lo que respecta al turismo, del Ayuntamiento?

Siempre ir a la vanguardia, por eso estamos presentes en esta feria. Al final, si no estás en Fitur no conoces las novedades que luego pueden ser implementadas, como es nuestro caso, para potenciar el turismo de tu ciudad, pueblo…

El Ayuntamiento de Peñíscola ha sido siempre un consistorio contrario a la aplicación de la tasa turística en la Comunitat, ¿Cómo creéis que puede afectar este impuesto a vuestro turismo?

Creemos que no es un momento adecuado para añadir un nuevo impuesto. Venimos de unos años muy complicados después de la pandemia, el sector turístico ha luchado mucho por resistir y creemos que no es el momento. Además, pensamos que realmente no revierte en los municipios turísticos y añade más inconvenientes al turista a la hora de decidir cuál va a ser su destino.