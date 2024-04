La Generalitat millora la Ciutat de la Justícia de Castelló

En 2024 es posaran en marxa quatre noves actuacions, entre les quals l'estudi de viabilitat per a ampliar la seu judicial

La Conselleria de Justícia i Interior finalitzarà, o posarà en marxa, en 2024 obres d’infraestructures judicials per més de 3,4 milions d’euros a la Ciutat de la Justícia de Castelló.

En concret, es troben en execució obres per més de 2,9 milions d’inversió, que està previst finalitzar durant l’any que ve, i es posaran en marxa quatre noves actuacions, entre les quals destaca la realització d’un estudi de viabilitat per a ampliar la seu judicial en una parcel·la ja existent.

A més d’este estudi, en 2024 es faran obres per a millorar l’accessibilitat a la seu judicial de Castelló, s’instal·laran marquesines per a la protecció de les pluges a la porta del jutjat de guàrdia i se substituirà el sistema de detecció d’incendis. Estes actuacions que es posaran en marxa tenen una inversió prevista de 473.000 euros.

Actuacions en execució

A la seu de la Ciutat de la Justícia de Castelló es troben en execució actuacions per valor de 2.934.919 euros.

En concret, les obres d’intervenció i reparació de patologies en façanes, per import d’1.648.655 euros; l’adequació de l’espai P3a Jutjat Penal de nova creació, per import de 52.142 euros; l’adequació de l’espai de mediació i la sala Gesell, per import de 227.291 euros; les obres d’habilitació OAVD (Oficina de Denúncies), per import de 354.718 euros; les obres de modernització dels sistemes audiovisuals de la sala d’actes, per import de 88.731 euros; les obres per a la millora de l’eficiència energètica mitjançant energia fotovoltaica, per 144.513 euros, i les d’il·luminació, per import de 418.869 euros.