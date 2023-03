El Incendio de Villanueva de Viver avanza "más rápido de lo previsto"

Todavía se desconocen las causas, pero Gabriela Bravo, consellera de Interior, afirma que la Guardia Civil ya baraja "varias opciones", entre ellas, la "acción humana".

El incendio forestal, declarado este jueves en la localidad castellonense de Villanueva de Viver, ya ha consumido cerca de 4.000 hectáreas y avanza, según Gabriela Bravo, consellera de Interior, "más rápido de lo esperado". Todavía se desconocen los motivos, pero la Guardia Civil ya baraja algunas opciones, entre ellas, la acción humana.

Así lo explicó la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, tras asistir a la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde ha indicó que el fuego está "encajonado" en el barranco de la Maimona, la zona que más preocupa, porque tiene "mucho combustible" debido a la masa forestal, y se acerca a la carretera que comunica con Montanejos y Montán.

Bravo ha informado de que los medios aéreos trabajaron hasta última hora de la tarde de ayer, aunque con la entrada de la noche se retiraron, y que el "rápido" avance del fuego obligó a retirar algunos medios terrestres dado que existía un "grave riesgo para la vida de los efectivos".

Así, ha explicado que la estrategia de frenar el avance de las llamas "no ha sido posible" llevarla a cabo, por lo que durante la noche continuarón trabajando para ello los medios desplegados, a los que se han sumado efectivos de refuerzo provenientes de Murcia y las otras dos provincias de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, durante las próximas horas los trabajos se centrarán en concentrar un punto de anclaje en la carretera hacia Montanejos mediante fuego técnico, precisamente para tratar de frenar el avance de las llamas. A primera hora de este sábado se incorporarán de nuevo los medios aéreos.

Causas

En este momento la Guardia Civil baraja e investiga los hechos a través de varias hipótesis así como si también hay "alguna acción humana" tras el origen del incendio, aunque ha apuntado que a esta hora "no tenemos" conclusiones "claras".

"No lo sabemos, y mientras la Guardia Civil no aporte una conclusión clara, no puedo anticipar nada", argumentó Bravo, al tiempo que avisó de que ahora "todo son especulaciones". "No estamos ocultando nada, cuando la Guardia Civil lo tenga -las conclusiones-, las sabremos", señaló.

Cuestionada directamente por si las chispas de una máquina desbrozadora de una brigada municipal de Villanueva de Viver cuando limpiaba una senda podría ser la causa del inicio del fuego, tal y como publican algunos medios, Bravo ha afirmado que desconoce si "se estaban haciendo trabajos" y insistió en que en este momento no hay "ninguna conclusión".

Operativo

En cuanto al operativo, el departamento de bomberos de la Diputación de Castellón continúa dirigiendo las tareas de extinción, con más de 450 efectivos de extinción de diferentes administraciones, incluidos los Bomberos de Diputación de Castellón, los bomberos de los Consorcios Provinciales de Alicante y Valencia, del Ayuntamiento de Castelló y València, bomberos forestales de la Generalitat, el Gobierno de Aragón y BRIF del Ministerio.