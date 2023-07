Jorge Monferrer, de directivo del Burriana a alcalde de la localidad

El nuevo alcalde de la localidad, a pesar de ser un desconocido en el panorama político de la provincia de Castellón, es un hombre muy vinculado al asociacionismo de la ciudad.

El nuevo alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, se 'alzó con la victoria' el pasado 28 de mayo en las elecciones municipales pese a que las quinielas daban una amplia mayoría a la anterior alcaldesa socialista, María José Safont. El nuevo primer edil, a pesar de haber logrado ser la lista más votada, necesita una serie de acuerdos y consensos para gobernar, pues no consiguió la mayoría, con cierta 'tranquilidad', a los que todavía no ha llegado, a pesar de que no es algo que le preocupe y quiera tomárselo con la 'calma' que merece.

Monferrer, tal y como nos cuenta en una charla exclusiva para ESdiario CV, llegó a la política un poco de 'rebote', pues viene de la sociedad civil, se considera una persona "que siempre ha estado muy comprometida con su pueblo". "Soy un enamorado de Burriana, he estado vinculado en muchas asociaciones y siempre que me han pedido ayuda o trabajar por mi pueblo, difícilmente he dicho que no. La oferta que a mi me hacen para entrar en política es en busca de ayudar a mi pueblo e intentar cambiar cosas, por eso decidí dar un paso al frente".

El nuevo primer edil es una persona deportista que ha estado vinculada siempre a cualquier activida que haya tenido que ver con el deporte en Burriana. Desde joven ha practicado una gran variedad de deportes en la localidad, como balonmano, atletismo, submarinismo, paracaidismo, tenis, pádel, judo, deportes de montaña, etc. Ha formado parte del Club Balonmano de Burriana llegando a jugar en 1º División B y Fundador y Presidente del Centro Excursionista de Burriana. Además, ha sido socio del Club de Tenis Burriana y ha practicado pádel, siendo también tesorero de la Federación Valenciana de Pádel. También es socio del Club de Padel Surf de Burriana.

Además, hasta hace bien poco, precisamente hasta ganar las elecciones y decidir centrarse única y exclusivamente en la alcaldía, fue directivo del C.D. Burriana equipo que el pasado domingo lograba un histórico ascenso a 3ª RFEF.

Sobre cuáles cree que han sido las claves para lograr esta 'victoria' en las urnas Monferrer habla sobre que los vecinos y vecinas de Burriana no se "sentían escuchados" por el anterior Gobierno. "La gente tiene que tener la sensación de que hay alguien en el Ayuntamiento que atiende sus peticiones. Los vecinos también ha visto que nuestro proyecto, era un proyecto de ilusión, cuya máxima era la transformación de nuestro pueblo en busca de un una Burriana que tenga un futuro para la juventud".

Sobre su 'sorprendente' victoria, pues nadie la tenía prevista en sus 'quinielas', Monferrer cree que ha sido fruto del trabajo realizado durante los 6 meses previos a las elecciones, donde él y su equipo fueron 'calle a calle' escuchando a los vecinos de la localidad. "Cuando se hace mi anuncio como candidato hay una encuesta que daba una amplía mayoría al Partido Socialista, de hecho, hay cierta sorpresa con mi candidatura porque nadie se la esperaba y era totalmente nueva".