Barrachina se convierte en la primera presidenta de la Diputación de Castellón

La nueva responsable de la corporación provincial ha centrado su discurso en que la institución vuelva a ser el motor de crecimiento de la provincia.

Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta provincial del Partido Popular en Castellón, se ha convertido, hace escasos minutos, en la primera presidenta mujer de la Diputación de Castellón en sus 201 años de historia. La 'popular', con 14 votos y consiguiendo la mayoría absoluta, ha insistido, durante su discurso de investidura, en la importancia de que el ayuntamiento de ayuntamientos vuelva a tomar las riendas del progreso en la provincia, abriendo Castellón al mundo, siendo polo de inversiones, pero sin olvidarse de la industria tradicional, los agricultores, pescadores y los municipios pequeños del interior especialmente afectados por la despoblación.



“Mi objetivo es venir a sumar y aprovechar toda la experiencia de esta casa para adoptar las medidas necesarias que necesiten los castellonenses. Vamos a hacer una gestión milimétrica de los recursos de los castellonenses, no seré una presidenta acomodada, quiero una provincia que se abra al mundo, férrea y potente, que atraiga industria y sea polo de inversiones, pero sin olvidarnos de nuestras tradiciones y nuestra industria", ha afirmado Barrachina.



La nueva presidenta ha querido agradecer a todos aquellos que han hecho posible que ella sea la primera mujer al frente de la corporación, haciendo especial hincapié en el anterior presidente popular, Javier Moliner. La alcaldesa de la Vall d'Alba ha asegurado que Mazón, futuro president de la Generalitat, será sensible con las necesidades de la provincia, sin embargo, ha dejado claro que defenderá los intereses de los castellonenses frente a cualquier gran administración "gobierne quien gobierne".



“Merecemos más inversiones públicas, no podemos continuar siendo la hermana pequeña de la Comunitat y una provincia más dentro de España, merecemos mucha inversión e infraestructuras”, ha sentenciado la nueva alcaldesa de alcaldes. Por último, ha destacado que hará una "discriminación positiva" hacia los municipios más pequeños, pues son los que más necesitan los recursos de la administración: "tenemos que lograr que nuestros mayores, que viven en los municipios del interior, tengan servicios y recursos que también fomentarán que los jóvenes se quieran quedar en sus pueblos para formar una familia y empezar sus proyectos de vida allí".