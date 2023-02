La ministra Belarra vuelve a atizar en Valencia a Juan Roig

Ione Belarra se moja en cuestiones valencianas y critica a su Gobierno por la megaplanta solar de Castellón: "Es un atentado medioambiental".

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a cargar contra el empresario Juan Roig en un acto celebrado este sábado en Valencia junto al vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca y la síndica de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima. También ha criticado el proyecto Magda de Castellón y ha reivindicado una financiación justa para la Comunidad Valenciana.

Belarra ha criticado que no se les suban los impuestos y ha ironizado sobre la postura de los socialistas: "No pueden ni decir Juan Roig, como para subirles los impuestos". Una vez más ha vuelto a llamar a Juan Roig "capitalista despiadado" y defiende que no es "un insulto, sino una descripción". Además ha recogido las palabras de Illueca para decir que "quien genera riqueza en este país son los trabajadores, no los empresarios".

Por otro lado, La ministra también ha criticado el proyecto Magda aprobado por su Gobierno, que ha considerado un "atentado medioambiental", al igual que la ampliación del puerto de Valencia. "La transición ecológica no está para que se lucren los de siempre, debe ser justa y con la gente, no contra".

Igualmente, ha mostrado preocupación por la financiación autonómica, y ha señalado que "todo los partidos van a decir que hay que reivindicarla", al tiempo que ha defendido que Podemos es "el único partido capaz de apretarles a los de arriba y hacer una reforma fiscal justa para que la banca y las grandes empresas paguen". Eso, para Belarra, permitirá "subir la financiación de la Comunitat Valenciana, que ya va siendo hora".

Por último, Belarra ha introducido al candidato a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, de quien ha defendido que es una "persona tranquila", algo que "puede hacer pensar que eres menos firme en tus convicciones". "No es el caso", ha argumentado, y ha defendido su compromiso con los derechos de los trabajadores.

Illueca: "Parásitos del sistema sanitario"

El vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, ha señalado que es "un éxito" que quienes estaban "en las plazas" hace apenas 10 años ahora estén en "posición de Gobierno". Sin embargo, ha considerado que no es suficiente y que tanto él como Belarra lo constatan "día a día en muchísimos ámbitos". En su caso, ha citado su posición sobre el puerto de Valencia o el despliegue de las renovables.

Así, quiere una "nueva correlación de fuerzas para que ninguna multinacional continúe parasitando el sistema sanitario" y para que "el cambio de modelo productivo sea de verdad una prioridad, aunque eso no le guste a algún empresario".

A Compromís y PSPV les ha trasladado: "Las próximas elecciones autonómicas solo se pueden ganar por la izquierda", y ha asegurado que "la única fuerza que puede regenerar" y atraer a votantes que se quedarían en casa "se llama Podem". "Les guste o no les guste", ha agregado. También ha recordado a Julio Anguita y ha asegurado que "gobernar desde la izquierda no es tener el poder, sino enfrentarse al poder".

Lilith también señala a Mercadona

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es "ejemplo y referente" de gobierno de coalición y ha expresado su deseo de que se pueda "seguir haciéndolo con el tercer gobierno del Botànic". De hecho, ha manifestado: "El objetivo de la derecha el 28 de mayo es convertir la Comunitat Valenciana en su joya de la corona, pero no se lo vamos a permitir".

Verstrynge ha señalado a las grandes distribuidoras y en concreto, a Mercadona, que "ocupa el 25% del mercado". "Eso se llama oligopolio", ha señalado, y ha agregado citando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que "capitalismo sin competencia es explotación". "Igual sí hay que decirle a Joan Roig que es un capitalista despiadado", ha agregado.

También ha reprochado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "ha actualizado en tiempo y forma" su salario "mientras tiene la poca vergüenza de decir que la subida del Salario Mínimo Interprofesional iba a traer la destrucción". "Ya hay que tener poca vergüenza para cobrar 400.000 euros al año y decir que subir el SMI va a hundir la economía", ha agregado.

Lima: "Sandra Gómez no ha hecho nada en 8 años"

En su intervención, Pilar Lima ha augurado que va a ser la "próxima alcaldesa de Valencia" y ha aseverado que Podem "tiene que entrar" en el ayuntamiento. Asimismo, ha criticado que la ciudad "solo está mirando para fuera" en los últimos años y "se está olvidando de la gente que vive aquí".

"Estamos perdiendo vecinos que han vivido aquí toda la vida", ha aseverado, y ha reprochado a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que "no ha hecho nada" en ocho años en materia de vivienda. También ha reprochado a la vicealcaldesa, María José Catalá, que "eche de menos" a Rita Barberá, y sin mencionarlo, ha señalado al alcalde, Joan Ribó: "Hay un director de orquesta que no controla su orquesta".