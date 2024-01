"Queremos que el turista viva igual de fenomenal que vivimos en Castelló"

La alcaldesa de Castellón hace balance de una primera jornada "maratoniana" en Fitur donde ha querido llevar el estilo de vida de la ciudad a los visitantes, nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento de Castellón se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, con una oferta turística basada en el estilo de vida de la ciudad. Bajo el lema 'Ven a Castellón, Aquí la vida es así', desde el consistorio pretenden trasladar a los visitantes naciones, e internacionales, una visión de las tradiciones, la gastronomía, la actividad cultural y la calidad de vida de la capital de la Plana. Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, nos cuenta como ha ido esta primera jornada "maratoniana" de Fitur.

- 'Ven a Castellón, la vida es así' es el lema que ustedes, desde el Ayuntamiento, han decidido utilizar para presentarse aquí en Fitur y yo lo quiere preguntar a usted, ¿Para Begoña Carrasco cómo es la vida en Castellón?

Lo primero que quiero decir es que estoy orgullosísima de ser la alcaldesa de todos los castellonenses. Lo que queríamos transmitir con el eslogan, de una forma divertida, es decirle al mundo lo bien que vivimos en Castellón. Aquí la vida es así porque vivimos fenomenal. Yo creo que es una de las ciudades con más calidad de vida de España, esto es lo que hemos querido transmitir con el objetivo de despertar la curiosidad de todos los asistentes, tanto nacionales, como internacionales, y que la gente quiera venir a conocernos. Yo creo que mi ciudad es un diamante todavía por descubrir, una joya, y tenemos mucho potencial y mucho que ofrecer a España y al mundo. Por este motivo creo que Fitur es una gran ventana al mundo que tenemos que aprovechar.

- ¿Cómo ha ido esta primera jornada aquí en Fitur?

Pues la verdad es que ha sido maratoniana. Yo no sé las reuniones y las entrevistas que llevo para dar a conocer Castellón, pero por Castellón todo merece la pena. Agotadora, pero ilusionante y esperanzadora. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque está generando mucha curiosidad el eslogan, igual que nuestra gaiata, que nos hemos traído una gaiata infantil de cerámica en momento muy complicado para el sector, para nuestra industria y principal motor económico de la provincia, y, por tanto, pues también es muy simbólico. Esperemos que ese interés se traduzca en visitas, porque somos una ciudad acogedora que esperamos a todo el que quiera venir a vernos con los brazos abiertos.

- En la propuesta de 2024 se hace mucho hincapié en la cultura, la gastronomía e, incluso, el turismo activo/deportivo… ¿Se busca con esto ir más allá de la imagen de ‘Sol y playa’ que tradicionalmente ha tenido Castellón?

Bueno, vendemos nuestras fantásticas playas que son de arena fina y agua cristalina, pero no queremos que se quede solo en ser una ciudad más del Mediterráneo, del fantástico y bendito Mediterráneo. Queremos ofrecer una oferta turística para todo el año con el objetivo de que el turista no solo venga en verano a conocer nuestras playas, sino que puedan venir todo el año a conocer nuestra fantástica oferta gastronómica, nuestras propuestas deportivas, porque tenemos un clima con 300 días de sol al año, una orografía fantástica para practicar cualquier tipo de deporte. Tenemos mar y tenemos montaña. Tenemos nuestras fiestas internacionales de la Magdalena. Una programación cultural durante todo el año para mantener la ciudad viva. En definitiva, muchas actividades para realizar en familia. Al final, hoy en día el visitante busca experiencias, por eso nuestro eslogan, porque queremos que el que venga a Castellón viva una experiencia en familia, con buenos servicios, pero sin estar masificado, es decir, que nos conozca, que coma bien, que compre nuestro comercio de proximidad… que tenga esa cercanía, nuestra calidad de vida, que la perciba.

- Usted ha incidido, en ocasiones, en querer ofertar Castellón como una ciudad donde también cabe la celebración de congresos y, por ende, el turismo que esto atrae, ¿Castellón, este próximo año, albergará algún gran congreso o evento?

Estamos fortaleciendo las relaciones con el puerto, que son extraordinarias, y está hablando con el presidente de la Autoridad Portuaria el objetivo de fomentar el turismo de cruceros. Eso me ha prometido. Y también estamos estrechando lazos con el aeropuerto, porque creo que la ciudad está despegada o desconectada de su aeropuerto. Queremos potenciar que la gente puede venir a Castellón por tierra, por mar y aire. Tenemos puerto, tenemos aeropuerto. Los trenes hay que mejorarlos. Eso sí, nos gustaría pedírselos al Gobierno, mejores conexiones para nuestra ciudad. Pero es verdad que ahora que tenemos las infraestructuras de conexión necesarias, tenemos que aprovecharlas para atraer a los visitantes a nuestra ciudad y vender nuestro potencial turístico.

Y sobre esto último que ha dicho, el tema del aeropuerto, es cierto que la terminal está bastante desconectado de lo que es la ciudad, ¿hay alguna manera de conectarlo vía transporte público? ¿Se está trabajando en ello?

Estamos estudiando, queremos que el aeropuerto tenga un mayor apego a la capital de la provincia. Por supuesto que sí. Y para que la gente, es que no hay ni una buena señalización, que eso hay que mejorarlo también. Entonces creo que las relaciones con las infraestructuras de conexión son esenciales y, además, creo también que sobre todo la difusión de todas las experiencias que se pueden vivir en nuestra ciudad, que buscamos un turismo familiar y de proximidad.

- Hemos podido ver que ha tenido una pequeña reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ¿nos puede adelantar algo de lo que se ha hablado?

Bueno, es que no quiero adelantar cosas que luego no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo o la leche antes de ordeñar la vaca. No, pero gracias al presidente de la Generalitat, que tenemos todo su apoyo, pues vamos a ver qué novedades podemos ofrecer para próximas ocasiones aquí en esta Feria Internacional de Turismo y, por supuesto, en nuestra ciudad.

- Para aquel que no conozca Castellón, si usted tuviera que quedarse con 5 lugares de la ciudad, ¿cuáles serían?

Uy, qué difícil me lo pones. Me quedo con una frase que es: calidad de vida. Por este motivo les recomendaría un buen restaurante para comerse un arrocito en Castellón, como cantaban en la canción. Le recomendaría que visitara nuestras playas, por supuesto de arena fina y agua cristalina porque son así. Le recomendaría también una visita a nuestro Desert de Les Palmes, porque tenemos la montaña muy cerquita de la playa. Les recomendaría, por supuesto, que vinieran a nuestras fiestas un día. Y luego, si me permites, y cómo, es la novedad que hemos presentado esta edición de Fitur, pues quiero que vengan al Festival del Viento.