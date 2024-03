Ribes: "La educación desde edades tempranas es clave para la igualdad"

Marisa Ribes ha recibido, durante la mañana de hoy, el Premio Olimpia 2024 en el marco de los actos del Día de la Mujer por su "entrega" a la ayuda de la sociedad castellonense.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este mediodía la entrega del Premio Olimpia 2024, otorgado por el Consejo de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Castelló y que este año ha recaído en Marisa Ribes.

Entre las autoridades presentes, además de la presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara; la concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado; así como diversos concejales del equipo de gobierno y del resto de la corporación, se encontraban la subdelegada del gobierno, Tonia García Valls; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, así como diversos cargos autonómicos y otras autoridades.

Este acto, enmarcado dentro del conjunto de actividades en conmemoración del Dia Internacional de la Mujer que fueron trasladados de fecha con motivo de la coincidencia con las fiestas de la Magdalena, ha servido también para la entrega de los Premios Relatos de Mujeres 2023, que se convocan desde el Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castelló, siendo el primer premio para el relato 'Esa no soy yo', de la autora Nuria García, y el segundo premio al relato 'Cuando no estabas', de Nélida Leal. Ha estado presente en el Salón de Plenos para recoger el galardón la primera de ellas.

Begoña Carrasco ha afirmado que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que debe servir a todos para reivindicar "esa lucha diaria por alcanzar una sociedad cada vez más igualitaria y se vayan rompiendo esos techos de cristal que, desgraciadamente, todavía existen para muchas mujeres". "Poco a poco, las mujeres hemos ido conquistando nuevas parcelas en las que hemos demostrado nuestra valía. Y esto ha conseguido un efecto multiplicador y de altavoz en favor de la Igualdad", ha dicho.

"Siempre digo que la educación en valores, la educación en igualdad, desde las edades más tempranas es la clave para conseguir avanzar hacia ese reto común que es que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en la vida. Desde el Ayuntamiento de Castellón apostamos por una Igualdad que tiene sus bases en la educación, porque la educación 'es el arma más poderosa para cambiar el mundo' y garantizar un mejor futuro para todos", ha recalcado.

Lucha por la igualdad

Marisa Ribes ha reconocido que este premio "supone un gran honor como mujer, como castellonera y como persona comprometida con la igualdad y el movimiento asociativo femenino en Castellón", la ciudad de sus "amores".

Ribes también ha compartido que "puede parecer que hablar de Igualdad es algo muy moderno", pero ha explicado que en Castellón, hace más de 35 años, un grupo de jóvenes crearon la Asociación de Mujeres Monoparentales en defensa de la autonomía personal de las mujeres. "Hoy quiero dedicarle una parte de este premio a aquellas que supieron superar tabús y que iniciaron una carrera que nos ha llevado hoy hasta aquí", ha subrayado.

"La lucha por la igualdad, porque las mujeres tuvieran voz y voto en los acuerdos que se tomaban en los diferentes estamentos de nuestra sociedad, tanto del ámbito privado como del público, ha sido la gasolina que me ha llevado a implicarme de manera activa en esta causa", ha apuntado la homenajeada.

Ribes ha insistido en que lo ha hecho desde el asociacionismo, pero también desde la política, "dos polos que pueden parecer opuestos aunque están estrechamente unidos" y que le han permitido "conocer a gente maravillosa" como la que hoy le acompañaba, pero también sentirse realizada "como mujer, como profesional y como madre".

Marisa Ribes ha querido también mencionar a su familia -a sus tres hijos, José Luis, Marisa y Javier- quienes -ha dicho- siempre han estado a su lado en esta aventura y "para quienes también es este premio"; así como a sus cuatro nietos, Jose, Alejandra, Balma y Javier, "que se llevan otra parte de este reconocimiento". "Si hoy estoy aquí es gracias a ellos, a su cariño, a su comprensión por las ausencias, a su ilusión por cada éxito y por su compañía en los tropiezos. Espero haberles transmitido la importancia de trabajar en favor de la igualdad y me reconforta ver cómo educan a sus hijos bajo esta premisa básica", ha añadido.

La ex concejala ha recordado el papel de las mujeres cuidadoras. "Hemos avanzado mucho, pero en un 89 por ciento de los hogares con personas dependientes quien se encarga de atenderlas aún es una mujer. Son datos de la Cruz Roja que no dejan de ser auténticas evidencias", ha destacado. En su mayoría, -ha manifestado- se trata de mujeres mayores, a las que hay que garantizar "que tengan la calidad de vida que se merecen".

"Entregada"

Begoña Carrasco ha descrito a la premiada como una mujer "entregada" en todas y cada una de las áreas que ha ocupado a lo largo de los más de 40 años de contribución a la sociedad castellonense. "Has dejado una huella imborrable. Eres una mujer que te has dejado la piel para construir el mejor presente de Castellón y me consta que sigues trabajando porque esta ciudad tenga el mejor futuro", ha afirmado.

La alcaldesa de Castelló ha hecho un repaso de la biografía y los logros de Marisa Ribes "la persona que fundó la Asociación de Mujeres Demócratas en Igualdad y la Asociación de Mujeres 8 de Marzo". Así, ha indicado que rue la mujer que dio visibilidad y voz a un colectivo de mujeres que puso en valor el pensamiento y la participación de las mujeres de la capital en el ámbito político y social. "Ya entonces vio que las mujeres debían tener su propia voz y voto, sin tutelas, sin intermediarios. También impulsó la Asociación de Mujeres Monoparentales, siendo pionera y defendiendo el derecho de todas ellas a ser independientes. Una mujer valiente y muy avanzada para la época", ha agregado.

La primera edil también ha recordado su etapa como concejala, en la que -ha manifestado- puso en el mapa a la Gente Mayor en la ciudad. "Fue la que puso a disposición de los mayores el servicio de asesoramiento gratuito, tanto jurídico como psicológico, ante cualquier tipo de problema que tuvieran", ha añadido.

Begoña Carrasco también ha querido resaltar dentro de la trayectoria de Marisa Ribes "su gran apuesta por la participación ciudadana". "Durante su etapa como concejala creó las Juntas de Distrito, para implicar a la ciudadanía en la gestión municipal y tener en cuenta las necesidades de los vecinos en las decisiones de los proyectos de ciudad", ha reseñado.

Durante el acto también ha intervenido Marisa Remolar, hija de la premiada, quien ha destacado la importancia de la educación recibida. "Mis dos hermanos y yo nos hemos criado y educado en igualdad de condiciones y me has empoderado hasta hacer de mí quien soy", ha dicho.