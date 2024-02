Dueñas defiende la eliminación de la Agenda 2030 y más ayudas al sector primario

El responsable de Agricultura ha realizado estas declaraciones en el marco de la clausura de la jornada formativa de la Junta General de Accionistas de Agroteo, en la localidad de Benavente

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha defendido la "eliminación de la Agenda 2030" y un mayor presupuesto para el sector primario, ante las movilizaciones de los últimos días, a las que ha mostrado "su total apoyo", aunque "siempre dentro de la legalidad".

El responsable de Agricultura ha realizado estas declaraciones en el marco de la clausura de la jornada formativa de la Junta General de Accionistas de Agroteo, en la localidad zamorana de Benavente.

"Si ellos no producen, nosotros no comemos", ha remarcado el consejero de Agricultura

Así, Dueñas ha recordado que el próximo 14 de febrero se reunirá con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, junto al resto de los consejeros del ramo de Vox en otras comunidades autónomas y ha señalado que una de las cuestiones que le trasladará será la necesidad de que Europa "empiece a dignificar" la tarea del sector primario.

"Si ellos no producen, nosotros no comemos", ha remarcado el consejero de Agricultura, haciendo suya una de las consignas habituales de las movilizaciones.

Dueñas ha admitido que el grueso de las peticiones que le harán a Wojciechowski estarán vinculadas a asuntos de índole nacional o europea

De la misma forma, Dueñas ha admitido que el grueso de las peticiones que le harán a Wojciechowski estarán vinculadas a asuntos de índole nacional o europea, habida cuenta del marco competencial existente, puesto que el sector "busca preferencia comunitaria, que las importaciones tengan las mismas exigencias o que haya menos burocracia".

El consejero, que antes de entrar al citado acto de Agroteo había recibido un comunicado de los agricultores movilizados con sus exigencias principales, ha remarcado que "el sector primario supone más del diez por ciento del PIB regional" de Castilla y León, por lo que ha incidido en la pertinencia de trasladar las inquietudes de los profesionales a las autoridades competentes.

Dueñas ha admitido que este año ha sido "relativamente complejo" para los productores

En lo que respecta al acto, Gerardo Dueñas ha reivindicado al sector de la remolacha y a proyectos como el de Agroteo. "Queremos ir casi de la producción a la comercialización", ha resaltado el reponsable de Agricultura, quien ha defendido que estos proyectos "fijan población en el medio rural".

Además, Dueñas ha admitido que este año ha sido "relativamente complejo" para los productores y ha subrayado que "por criterios demagógicos o ideológicos, se ha eliminado algún producto importante para la remolacha", que es "un cultivo estratégico" para la comunidad.

Opinión acerca de las movilizaciones

Queremos que ese documento que le entregué a nuestro ministro Planas el pasado mes de diciembre pueda ser un documento que se negocie en Bruselas

"Lo que nuestros agricultores y ganaderos están reclamando es ser más competitivos y desde la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural vamos a seguir luchando de manera conjunta con ellos para sacar adelante ese plan de modificación de la PAC que firmamos y que supone mayor apoyo a los profesionales, menor burocracia, menores requerimientos medioambientales, como la eliminación de ese 4% de superficie improductiva o la eliminación de la rotación; y un mayor apoyo a las políticas hidráulicas. Queremos que ese documento que le entregué a nuestro ministro Planas el pasado mes de diciembre pueda ser un documento que se negocie en Bruselas para mejorar la calidad de nuestro sector productor", defendió Dueñas.

Para el consejero de Agricultura y Ganadería, los criterios medioambientales no pueden ser los único que marquen el devenir del sector. "Es un momento importante, porque ya no solo es en España, sino que son la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos los que han dicho basta ya a este criterio de de Agenda 20-30, de Libro Verde Europeo, de estrategia de la granja a la mesa. Es decir, tanto criterio medioambiental y no garantizar ni siquiera la propia seguridad alimentaria", afirmó.