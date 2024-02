Óscar Puente insulta a una consejera de CyL e insiste en su “geriátrico abierto”

El ministro de Transportes no para y ahora la toma con la encargada de ese mismo asunto en la Junta con descalificaciones y palabras que van más allá de la pura rivalidad política.

Parece claro que la legislatura va a estar marcada por estos episodios de un Óscar Puente que se ha erigido -o lo ha erigido Pedro Sánchez seguramente- como la figura más agresiva políticamente hablando dentro del socialismo. Ya lo era durante su etapa de alcalde de Valladolid y ese estilo ha pasado ahora al ámbito nacional aunque, en este caso, hablamos precisamente de una polémica que atañe a Castilla y León y a la ciudad cuyo Ayuntamiento dirigió durante ocho años.

La Consejera de Movilidad de la Junta, María González Corral, ha vuelto a acusar en una entrevista al ministro de Transportes de bloquear la creación de la nueva estación de autobuses -asunto que lleva años de retraso- de Valladolid y el ministro de Transportes no se lo ha tomado muy bien que digamos. En su respuesta, emitida a través de las redes sociales que tanto le gustan al ex alcalde vallisoletano, no podía faltar la marca de la casa: la falta de respeto y el insulto.

¿Queréis ver la cara de una sinverguenza? Ahí la tenéis. Es la Consejera de Transporte de la Junta de CyL, administración titular de la Estación de Buses de Valladolid. La tiene abandonada y no ha movido un papel para construir la nueva. Pero dice que la estación la bloqueo yo. pic.twitter.com/HIdLkBI9wJ — Oscar Puente (@oscar_puente_) February 16, 2024

Más allá de si su postura es la correcta o la incorrecta, utilizar este tipo de términos -sinvergüenza en esta ocasión- desde luego que no es lo más adecuado para un ministro del Gobierno de España. No lo es para nadie pero menos debería serlo para un representante oficial del Gobierno de un país como el nuestro.

Puente insiste en seguir insultando a Castilla y León

Y para no perder las buenas costumbres, Óscar Puente lejos de pedir perdón por sus palabras hacia la tierra que supuestamente quiere y hacia los mayores que viven en ellas insiste en sus declaraciones. Hay que recordar que el encargado de Transportes llamó “geriátrico a cielo abierto” a Castilla y León, lo que supuso una reacción a nivel regional, criticando estos ataques hacia la Comunidad y más aún siendo una persona oriunda de la misma.

El propio Alfonso Fernández Mañueco mandó una queja formal en forma de carta a Pedro Sánchez pidiendo que este tipo de faltas de respeto no vuelvan a repetirse y más teniendo en cuenta que fue en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros. Pues bien, en las últimas horas Puente insistía en su ataque, de nuevo a través de X, dando voz a un post sobre el mapa demográfico actual de la región que deja entrever que el respeto hacia los mayores de la misma no es de sus principales prioridades.