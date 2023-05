Alejandro Sanz publica un mensaje que ha dejado noqueado a todo Twitter

El cantante confiesa que está "triste y cansado" y lanza un poderoso alegato a la gente que pasa un mal momento en su salud mental.

Alejandro Sanz ha dejado muy preocupados a sus seguidores de Twitter al enviar la madrugada de este sábado con un mensaje alarmante sobre su estado de ánimo.

El cantante ha revelado públicamente que pasa por un mal momento y, además de confesar que está "triste y cansado", ha abierto su corazón para revelar que "a veces no quiero ni estar. Literalmente”.

El artista ha publicado el mensaje a la 1:50 de la madrugada y rápidamente se ha hecho viral con 130.000 interacciones desde que lo publicó.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Más allá del alarmante tuit, sus palabras se han convertido en un poderoso alegato sobre la salud mental: "No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

El cantante, que no ha especificado el motivo de su desánimo, ha querido normalizar que a veces la mente duele y que las personas pueden no estar bien sin tener que reprimir las emociones y los sentimientos. "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha dicho sin filtros a todos aquellos que también pasan por un mal momento.

Dado el paso al frente, Sanz ha indicado que trabaja para recuperar el bienestar. "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", ha matizado.

La confesión ha provocado una ola de reacciones y respuestas de ánimo. Muchos seguidores han mostrado su gratitud por ser tan valiente de contarlo públicamente. Uno de ellos ha sido el pianista James Rhodes, que le ha contestado dándole todo su ánimo: “Cómo te entiendo querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho”,

Como te entiendo querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho ♥️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) May 27, 2023

Alejandro Sanz, que acaba de finalizar su paso por Sudamérica con su tour mundial ‘Sanz en Vivo’, llegará a España el 3 de junio con un concierto en Pamplona.