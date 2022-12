Recién confirmada su futura paternidad Dabiz Muñoz se viste de Cristina Pedroche

Entre marido y mujer están creando nuevas tradiciones navideñas que ya son clásicos para todos los españoles, al menos para los muchos que les siguen redes sociales y en televisión.

Es ya una tradición navideña más, junto con la expectación por ver el traje (o no-traje) de Cristina Pedroche en las Campanadas de Fin de Año. Horas antes de resolver el que ya es uno de los misterios más clásicos de nuestro país (el modelito que llevará la presentadora en Antena 3) su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, suele deleitar a los seguidores de ambos luciendo el estilismo que Cristina se puso el año anterior.

Y este año no iba a ser menos. Aunque con un componente de morbo añadido, ya que Muñoz ha posado el traje del año pasado de Pedroche poco después de confirmar ambos que, efectivamente, esperan un bebé para este 2023. Noticia que les reventó la revista Lecturas tal como ellos mismos se encargaron de escribir en el post de confirmación notablemente molestos.

Un día después y al margen de la polémica de la exclusiva del embarazo de Pedroche, Dabiz Muñoz volvió a destilar buen rollo compartiendo su foto con el vestido de las Campanadas 2021/22.

"Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamouroso, sensual y peligrosamente atractivo! Hola Cristina Pedroche, no te pido que lo superes, solo iguálamelo esta noche si puedes… Divoxo por un día!!!!", escribió el chef con gran sentido del humor.

Cabe recordar que la apuesta para sorprender el año pasado consistía en un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente con acabados metálicos, que agregaba dos aros para aportar volumen geométrico simulando el caparazón de un escarabajo.

Un modelo inspirado en la metamorfosis de los insectos y reptiles, pero "sobre todo en su renacer tras abandonar su antigua piel", tal y como aseguró la propia Pedroche en su momento.