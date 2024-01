La curiosa misión de Laura Escanes para este 2024, a petición de su hija Roma

La catalana, que ha terminado el año soltera y centrada en el trabajo, ha compartido por redes sociales la petición que le ha hecho su hija.

El 2023 no ha sido un buen año para Laura Escanes en el ámbito amoroso. La influencer terminaba su relación con el cantante Álvaro de Luna hace apenas tres meses, y desde entonces ha apostado por centrarse en su trabajo, donde fue la cara de las campanadas 2023 de TV3 y presentó un programa en la misma cadena.

Pero a pesar de todo, parece que la ex de Risto Mejide tiene una nueva misión, que nada tiene que ver con el trabajo, para este nuevo año. Una misión que le ha encomendado Roma, su primera hija que tuvo junto a Risto hace ya más de 4 años.

La petición de Roma a Laura Escanes para este año

En su cuenta de Instagram, donde está acostumbrada a compartir su día a día con sus seguidores, la influencer ha contado una conversación que tuvo con su hija Roma de lo más curiosa: "Me dice: ¡Mami, ahora que no tienes novio ¿con quién te vas a casar? Porque claro, no tienes novio', y le digo: 'Pues no sé, ya veremos', y me dice: 'Pues mami, tienes que buscar un novio mañana'".

Una conversación que a Laura Escanes le ha servido para volver a ironizar sobre su soltería: "Así que nada, desde hoy abro casting para buscar novio y casarme a petición de mi hija". Y es que Roma fue muy consciente de la relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna, que fue la primera pareja de su madre tras su ruptura con Risto Mejide, el padre de la pequeña.

Porque, por raro que parezca, desde que terminara su relación con el cantante, Laura Escanes se ha centrado mucho en su carrera profesional y ha querido dejar atrás todos los rumores que suelen aparecer entorno a su estado civil, aunque ella misma se ha encargado en varias ocasiones de anunciar en que punto se encuentra, como en las Campanadas de TV3, cuando pidió al 2024 "más sexo".

A pesar del buen momento laboral en el que se encuentra, la modelo no deja de darle vueltas a su estado sentimental, y aunque tiene claro que todavía no está lista para centrarse en una nueva relación, no deja de pensar en todo lo que ha sido su vida y cómo le afectará: "Siento que con la edad que tengo, 27; estado civil: divorciada; una hija; siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... Siento (aunque para mi no es así) que esas mochilas, que forman parte de lo que soy y de mi vida, pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí".