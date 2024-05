El pánico invade de nuevo a María del Monte y su pareja estalla contra Telecinco

La emisión de las imágenes en las que se ve a la pareja declarando en el juzgado no ha hecho más que reabrir una herida de la que no estaban curadas y ahora temen lo peor.

A pesar de los meses que han pasado tras el robo perpetrado en su domicilio, siguen siendo malos tiempos para María del Monte e Inmaculada Casal y viven en una burbuja de terror, donde el miedo se ha apoderado de ellas sin descanso.

Ahora, ambas se han visto obligadas a desaparecer de nuevo de la vida pública, después de que se filtraran los vídeos de su declaración ante el juez en el caso contra Antonio Tejado en el programa De Viernes quien tuvo acceso a las declaraciones en exclusiva.

De nuevo en el punto de mira

A pesar de que la tonadillera y su pareja no querían hablar públicamente del tema, ambas han visto cómo su intimidad se ha visto expuesta de nuevo y no les hizo ninguna gracia que las declaraciones se filtraran, avivando de nuevo el pánico en ellas.

¡NUEVA NOTICIA DE TELESALSEO! 🌶️



María del Monte y su mujer temen por su vida tras filtrarse todo: piden protección al juez #ACTUALIDADhttps://t.co/fd33I1iy0Q — TeleSalseo (@Telesalseo_) April 30, 2024

Así lo ha confesado la periodista, que estallaba en el programa Andalucía de tarde, en Canal Sur: "A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública", explicaba tajante la periodista, muy afectada por lo ocurrido.

Diego Arrabal habla claro sobre la complicada situación que afrontan Inmaculada Casal y María del Monte 💥❗https://t.co/747BNBcJek — E-N Rosa (@ENRosaPodcast) April 30, 2024

La mujer de María del Monte ha recordado que su pleito está todavía en instrucción, por lo que este tipo de informaciones pueden afectar al curso de la investigación del caso y verse perjudicadas: "No creo que esas declaraciones aporten nada. Tanto a mí como a mi familia nos han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos", clamaba en directo.

Casal ha afirmado que dicha emisión no tiene ningún carácter informativo, sino más bien lo hicieron por el morbo: "Esos detalles tan escabrosos no son información, son morbo. Es algo tan íntimo que me siento indefensa", expresaba ante sus compañeros. "Yo quiero ser tan justa y objetiva que no me gusta hablar de este tema".