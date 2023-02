Lo que calla Belén Esteban de la docuserie de Jesulín insufla fuerzas a Sálvame

El torero ya tiene en marcha el propio biopic de su vida y la sola idea ya está incendiando los pasillos de Telecinco y provocando los primeros enfrentamientos. Y no ha hecho más que empezar

La próxima docuserie de Jesulín de Ubrique sigue calentando el ambiente, también en los pasillos de Telecinco. De hecho, el penúltimo conflicto entre Alicia Senovilla y Belén Esteban comenzó precisamente por un comentario de la presentadora deseando ver la serie del torero porque, según ella, alguien ha tapado su voz durante años porque hablaba "más alto".

Puesto que Belén Esteban contestó y la cosa se repitió varias veces, en sus últimas declaraciones Senovilla confesó estar harta de tener prensa a las puertas de su casa por la polémica con la princesa del pueblo, que le aconsejó desde este lunes Sálvame que, para evitar tal cosa, eluda las preguntas sobre ella en el futuro.

Belén Esteban insiste en que nunca silenció a Jesús Janeiro

"Dice que está deseando ver la serie que va a hacer Jesús Janeiro, yo estoy deseando, pero yo no he tapado la boca a nadie nunca", aprovechó para aclarar Esteban insistiendo en que le da "igual" que su ex hable o qué diga. Eso sí, recalcó que no permitirá que la acusen de silenciarle: "Yo no lo he prohibido a él que hablara".

Y ya puestos lanzó una pregunta al aire que va a dar mucho que hablar: "Vamos a preguntarnos por qué no ha hablado. No tenéis ni idea, cuando pasen la cosas, ya os daréis cuenta, mucha gente se va a tener que morder la lengua".

La presentadora María Patiño la cogió al vuelo para preguntarle si "¿tienes más conocimiento de lo que va a pasar de lo que la gente se cree?" a lo que la aludida dejó claro que vale más por lo que calla que por lo que habla: "Sí", se limitó a responder sin entrar en más detalles.

A la espera de la docuserie de marras de Jesús Janeiro lo que está claro es que el tema sigue interesando porque este lunes Sálvame recuperó fuerzas y músculo para Telecinco subiendo en su versión Limón al 10.8% de cuota de pantalla y 1.123.000 espectadores y en la Naranja hasta el 13.5% de share y 1.289.000 espectadores, sus cifras combinadas más altas desde el 8 febrero.