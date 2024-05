A Kiko Jiménez le sale un "suegro" en mitad de la isla contra todo pronóstico

Con Ángel Cristo Jr. fuera de Supervivientes, Telecinco se ha puesto manos a la obra para generar nuevas tramas que se puedan alimentar tanto dentro como fuera de los Cayos Cochinos. Y en este punto se postula como una de las grandes esperanzas la "familia televisiva" formada por Kiko Jiménez (concursante oficial de esta edición), su novia Sofía Suescun y su suegra Maite Galdeano, habitual de los platós de Telecinco para defender (y de paso dar muchos momentazos y titulares a la cadena) a su amado yerno.

Por si Kiko no se estuviera empleando bien a fondo para dar titulares y contenido al programa, ahí está Galdeano al quite. Y en esta ocasión cuenta además con la complicidad de otro concursante para dar morbo al público: Rubén Torres está entrando al juego desde Honduras todo lo que puede y más y aunque no le pone cara a Maite, se ha pasado buena parte del reality diciendo que le encantaría conocerla y bromeando con la posibilidad de que le guste y se convierta en "suegro" de Kiko Jiménez.

Un tonteo a miles de kilómetros de distancia con el que la madre de Sofía Suescun está ilusionadísima. Y tanto es así que va a viajar a Honduras para conocer al bombero y ver si hay química entre ellos.

🚨 El próximo JUEVES Maite Galdeano estará en HONDURAS para visitar a Rubén Torres 🚨



SE VIENE 😂#SVGala12 pic.twitter.com/FcFM2xYdZT — t v r e a l i t i e s x 🦖🤍 (@tvrealitiesx) May 23, 2024

El hermano de Rubén, Dani, está convencido de que sí y risa va, risa viene, le ha dicho a Maite que claro que le gusta como cuñada: "Yo ya te he guardado sitio en las cenas de Navidad, tú ahí a mi lado a comer gambas". Una invitación que la navarra ha aceptado encantada, revelando que "Ay, qué bien, porque yo soy mucho de meter y no de sacar". "Mi hermano también es de meter mucho, es bombero y tiene una manguera...", replicó el defensor del superviviente echando mano del juego de palabras evidente.

Kiko Jiménez y Rubén Torres hablan de Maite Galdeano en Honduras

Ajenos a todo en la isla, el novio de Sofía habla a menudo de la buena relación que tiene con Maite y ha revelado a sus compañeros, Torres incluido, que en alguna ocasión han cocinado paella desnudos, solo tapados por el delantal. Un "planazo" al que el bombero ha confesado que le encantaría apuntarse.

Bromeando con un posible 'idilio' entre ambos, Kiko le contó que Maite tiene un cuerpazo: "Está muy fibrada. Va seis horas al gym cada día. Desde que se levanta de la cama, se tira al suelo y abdominales". Algo en lo que no coincide con el bombero, que aseguró que él es de "hacer el vago en la cama por la mañana", por lo que después de la cena con ella "me iré a dormir a mi casa"