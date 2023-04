El hachazo de Alexia Rivas a Cristina Porta le duele hasta a Carlos Sobera

Cómo sería el rejonazo que le asestó una periodista a la otra en el plató de Supervivientes en Telecinco que hasta el presentador se sintió obligado a meter baza.

Noche de Tierra de Nadie de Supervivientes en el plató de Telecinco y nueva jornada de discusiones y hachazos a miles de kilómetros de Honduras. Las opiniones de Cristina Porta sobre Adara Molinero y su amistad con Asraf Beno hicieron reaccionar a Alexia Rivas y ante su tenso momento también saltó Oriana Marzoli.

"Creo que lo está haciendo muy bien y que no le favorece la amistad con Asraf, pienso que se va a alejar de él. Me alegro de que tenga a la vitamina de esa isla y que se haya juntado a Jonan", opinó Cristina sobre Adara recibiendo un tremendo zasca por parte de Alexia: "Veo mucho populismo, si Adara se separa de las personas que le hacen mal pues también se separó de ti". "Me ha dolido hasta a mí", ironizó el presentador Carlos Sobera ante las palabras de la periodista.

Ante impresionante hachazo Porta recriminó a Rivas que lo que quiera sea enfrentarle con Adara y sentenció que ella "no juzga por amistades, como tú haces siempre en los platós, sino por lo que veo".

En este punto apareció en la batalla dialéctica Oriana Marzoli para defender a Rivas: "Alexia es muy coherente, lo normal es que si con una persona has acabado mal es que sigas mal". "Cuando eres colaboradora de televisión intentas ser objetiva", le respondió ella.

Marzoli quiso cambiar de tema y volver a Supervivientes: "Estoy de acuerdo con Adara, me encanta que se divierta, que se ría... Es maravillosa, me parto con ella y yo le daría el mismo consejo que le ha dado a Asraf".

La guerra entre Alexia Rivas y Cristina Porta refleja su tensión en los audímetros

Pero Cristina Porta quiso contar lo que había pasado detrás de cámaras con Oriana: "Intento ser objetiva y educada a la par, antes he dicho 'hola' y ella no me ha saludado, como tú das consejos, te aconsejo a ver si en algún reality a los que vas te enseñan educación".

Tensión que se reflejó también en los audímetros la noche de este martes donde los números estuvieron muy ajustados entre cadenas rivales. Telecinco logró un 13.6% de cuota de pantalla antes 1.327.000 espectadores mientras Antena 3 anotó un 14% y 1.150.000 con Hermanos. Por su parte, MasterChef le dio a La Uno de TVE cifras de 11.9% y 1.142.000.