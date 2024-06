El desolador mensaje de Iker Casillas ante la pérdida más importante de su vida

El exguardameta del Real Madrid recurrió a las redes sociales para informar de esta triste noticia, a la vez que dedicaba unas emotivas palabras: "Por todos aquellos ratos...".

Despedirse de un ser querido es un mal trago para todos, pues nadie está preparado para decir adiós. Todos, alguna vez, hemos pasado por esto, pero quien lo ha pasado recientemente ha sido Iker Casillas, que se ha tenido que despedir de un pilar fundamental de su vida: su abuela. El exportero del Real Madrid y del Oporto ha recurrido a sus redes sociales para informar del fallecimiento de su abuela Nica, quien le deja un legado de recuerdos inolvidables vividos durante toda su vida y su infancia. El exguardameta de la Selección Española de Fútbol ha compartido distintas imágenes de ella, haciendo de esto una emotiva despedida que no ha pasada desapercibida para nadie.

"Por todos aquellos ratos y por los bocatas de salchichón. D.E.P abuela Nica", escribía Casillas en su Instagram. Unas palabras que acompañaban a una foto de su mano sosteniendo la de su abuela en el hospital. Además, aprovechaba para compartir otras instantáneas junto a ella, recuperando, incluso, una publicación que el deportista le dedicó hace unos años. En esa imagen, de hecho, posa sonriente acompañado de su abuela y con los hermanos de esta, después de una comida familiar.

Iker Casillas y el recuerdo de su abuela

Por todos es sabido que Casillas siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su familia, por lo que esta ausencia ha supuesto un duro palo para el exportero, quien habitualmente se desplaza hasta Navalacruz, el pueblo del que proceden sus padres y donde vivía su abuela. Con la marcha de su abuela, Nicasia González, se va también una parte importante de su infancia, pues junto a ella vivió grandes momentos.

Una conexión que se ha podido ver a diario, en los últimos años sobre todo, ya que el de Móstoles ha recurrido a las redes sociales para mandar varios mensajes a su abuela, dejando así patente lo importante que ha sido y será esta mujer para el exmadridista: "¡Vamos, abuela Nica! ¡Ya queda menos para esos mega bocadillos de salchichón con mortadela! ¡Y para darme mis 100 perrillas para chuches!", escribió en uno de esos mensajes hace poco. La pérdida de Casillas ha sido muy dura por ese vínculo con ella. De hecho, uno de los momentos más difíciles para él fue durante la pandemia, que estuvo mucho tiempo sin verla. Y así lo reveló en el documental Colgar las alas, en el que reconoció que una de las cosas más duras había sido no poder visitar a Nicasia. "Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla. Espero que esto sea algo pasajero y demos con una vacuna. Y poder ir a ver a mi abuela todos los días", declaró.