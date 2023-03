Raquel Mosquera la vuelve a liar en Supervivientes por un fallo en los repartos

La hija de Ana María Aldón ha desvelado la conversación que tuvo con su novio antes de viajar a Honduras y ha generado un buen puñado de titulares que frente a su enemiga quedan en nada.

El última Hora de Supervivientes llegó cargado de salseos nuevos que no han dejado indiferente a nadie, desde la separación de Gema Aldón del concurso y sus inseguridades que tiene en pareja, discusiones por la vigilancia del fuego y malos rollos por la repartición del arroz.

El arroz ha provocado un enorme conflicto. Raquel Mosquera gastó todo lo que tenían y se lio la monumental. Gabriela descubría lo que quedaba y lo comentaba sorprendida con Jonan: “¿Esto es normal?”. El influencer también alucinaba: “Nada normal”. Alma Bollo, por su parte, no se sorprendía: “Lo llevo diciendo desde ayer, los cuencazos que se estaban echando no eran normales”.

Mosquera defendía su manera de medir la comida al cocinar. “Si los dos días que se ha hecho de comer, lo has hecho tú y estamos sin arroz, una mala gestión tiene que haber”, decía la hija de Raquel Bollo. Los supervivientes comprobaban entonces las medidas y daban con el problema: se había estado echando el doble de cantidad.

Playa Royale se convirtió en un mar de lágrimas después de este tenso enfrentamiento.

“Asco de persona” fueron las palabras con las que Alma definía Mosquera. Ella, por su parte, decía que estaba segura de que "iban a hacer un drama" y criticaba que estuvieran llorando. Pero pronto era ella la que también rompía a llorar mientras se desahogaba con Raquel Arias: "No me gustan los problemas, quiero hacer un 'Supervivientes' limpio. Todo va a ser malo para ellas, me miran con una cara de demonio... Esto es lo que no quería, que mi familia me viera llorar”.

La Playa Royale ha sido la protagonista de este Última Hora

Un día da para bastante y los habitantes han abierto el melón de las infidelidades. Los supervivientes han debatido cómo actuarían si se enteraran de una deslealtad de sus parejas.

Gema Aldón lo tiene claro: “Mira, a mí me dan esa noticia y… Estaría un par de días mal, porque yo le amo un montón, pero él se lo pierde y a lo mejor yo disfrutaría de mi experiencia aquí de otra manera”.

La hija de Ana María ha desvelado la conversación que tuvo con su novio antes de viajar a Honduras precisamente acerca de este tema: “Le dije ‘yo me voy, tú sabrás lo que haces o no haces. Si yo salgo y tú no estás, tú eres el que se lo pierde”.

Y, tras esas declaraciones, la superviviente explicaba a sus compañeros el origen de esa mentalidad: “Yo soy un poco celosa. He llegado a soñar que mi novio estaba con otra persona y levantarme y… Lo veía tan real que le decía ‘es que te he visto”.

Jonan le ponía nombre a lo que Gema transmitía: “Eso es inseguridad”. Ha sido entonces cuando la concursante se ha abierto acerca de sus miedos en pareja: “Cuando algo me da más inseguridad, pregunto. Como él es más maduro que yo, me lo explica. Él es muy bueno conmigo y me está quitando las inseguridades poco a poco. Por eso yo le amo tanto como le amo”.

El fuego siempre ha sido problema de discusión entre Asraf y Manuel. El marroquí se levantaba para avivar las brasas y su compañero le reprochaba que eso había que hacerlo, pero por la noche.

Asraf Beno y Manuel Cortés vuelven a enzarzarse por el fuego y protagonizan una gran trifulca #Supervivientes2023 https://t.co/NWNy5G5CST — Supervivientes (@Supervivientes) March 29, 2023

“Por la noche me he levantado como ocho o diez veces”, respondía él. “Sí, ochenta”, ironizaba el cantante. La conversación ha seguido subiendo de tono hasta que los supervivientes han terminado enzarzándose en una agria discusión.