¿Qué es la blefaroplastia? El retoque que dejó a Jorge Javier con gafas de sol

El propio presentador de Telecinco ya adelantó lo que estaba por venir. El que avisa no es traidor y así lo pudieron comprobar con sus propios ojos los espectadores de la cadena de Mediaset.

Ya adelantó hace unos días que presentaría la gala del jueves de Supervivientes con gafas de sol y así lo hizo Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco apareció en el plató del reality de aventuras de esta guisa debido a que quería proteger sus ojos tras haberse sometido a una operación.

Él mismo explicó que la semana pasada se sometió a una "blefaroplastia" y todavía no tiene el rostro completamente recuperado, por eso, la opción más fácil para él fue aparecer con gafas de sol, dando naturalidad y normalidad a sus operaciones estéticas.

Jorge Javier Vázquez siempre ha hablado de sus retoques con orgullo y en este caso no iba a ser menos y no quiso esconderlo, a diferencia de muchos otros rostros conocidos que no dudan en desaparecer del foco mediático durante una temporada hasta que no se le baje la inflamación de la zona retocada.

Otros famosos se hicieron el mismo retoque que Jorge Javier Vázquez

En este caso, Jorge Javier ha recurrido a esta cirugía que elimina el exceso de piel en los párpados. Una técnica estética que se han llevado a cabo celebritys como Jane Fonda, George Clooney, Al Pacino o la mismísima Penélope Cruz...

Al más puro estilo Risto Mejide, Vázquez reapareció ante las cámaras con unas gafas de sol, derrochando estilo y una sonrisa en su rostro. "Cómo será el programa que me he operado solo para verlo mejor", confesó nada más entrar a plató y contar la última hora de los supervivientes.

Sin querer entrar en dar muchas explicaciones, sí que señaló entre bromas y veras que "he estado convaleciente de una dura operación estos días", y aclaró que "la verdad es que no, he aprovechado para quitarme piel de los párpados".