Los 3 errores "de libro" que ha cometido Dulce, según Lequio e Isabel Rábago

Después de mucho tiempo en un discreto segundo plano mediático, Dulce Delapiedra, exniñera de Isa Pantoja y personaje habitual del corazón durante mucho tiempo volvió esta semana a primera línea con una desgarradora entrevista a toda portada que ahora le ha supuesto un nuevo foco de problemas.

Según declaró a la revista Lecturas, está atravesando una situación límite, depresión incluida, y culpa de todos sus males a Isabel Pantoja madre.

Titulares tan desgarradores como "he tomado pastillas para dejar de vivir. Quería dormir y no despertarme. Es la forma en la que quiero irme" o "he tenido que pagar a abogador por las demandas que recibido por hablar de mi vida", sin embargo no han logrado tocar la fibra sensible de analistas especializados en asuntos de corazón como Alessandro Lequio o Isabel Rábago.

💰❌Dulce: "Estoy arruinada, enferma y sola"



La antigua niñera de Isa Pantoja asegura que sufre una depresión crónica y que no puede pagar el alquiler@AnaPradaTv #Mañaneros15M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/68cXWxmfRF — Mañaneros (@MananerosTVE) May 15, 2024

Y es que según señaló el programa en el que ambos colaboran, Vamos a Ver de Telecinco, Dulce ganó alrededor de 400.000 euros por hablar de los Pantoja: "Ha sido muy rentable su labor como niñera. Lo ha rentabilizado hasta la extenuación en entrevistas y platós de televisión", apuntó el presentador Joaquín Prat.

Lequio e Isabel Rábago identifican los tres errores que ha cometido Dulce

Lequio fue mucho más directo: "Desde mi punto de vista, ha cometido dos errores de libro; el primero, no pagar a Hacienda y el segundo, pensaba que la fama era una ubre de la que se podía mamar. Pues no, señora".

Isabel Rábago, por su parte, añadió "un tercer error": "Dice que ha tenido que pagar abogados por hablar de su vida. No, has pagado abogados por fabular con la vida de los demás, que es donde te han llegado las demandas".