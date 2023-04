María Patiño destapa lo que Alessandro Lequio pidió a Ana Obregón por su "mutis"

El colaborador televisivo está haciendo la estatua en torno a la historia de su presunta nieta, según sus palabras, por "respeto". Pero su compañera de Telecinco tiene otra información.

Después de unos días de vacaciones alejado de la presión mediática generada por la hija-nieta de Ana Obregón, finalmente Alessandro Lequio rompió su silencio este lunes.

Claro que su intención de mantenerse alejado de la marabunta parece que va a ser complicada de respetar. Sin ir más lejos, horas después se debatían en Sálvame sus palabras sobre el apellido de Ana Sandra.

En este sentido, María Patiño tomó la palabra para explicar cuál es la posición de Lequio y qué le ha dicho a Ana Obregón.

Cabe recordar que Alessandro señaló en El Programa de Ana Rosa que prefiere vivir todo esto "en la intimidad más profunda. No quiero compartirlo con nadie, mis amigos íntimos no me preguntan".

De hecho, se siente "muy presionado" y defiende que "cada uno lleva el luto como puede y como quiere, nunca he dicho una sola palabra y es lo que voy a seguir haciendo porque sé que es lo que a él le gustaría. Por respeto a él".

María Patiño desvela lo que Alessandro Lequio pidió a Ana Obregón

Aunque Lequio se limitó a expresar sobre cómo se llama la niña en realidad que "tengo entendido que es nombre", Patiño añadió información más allá, asegurando que Alessandro "tiene conocimiento de todo. Él le pidió a ella que le quitara del plano".

Y es que el italiano busca estar lejos de portadas, revistas y post en redes sociales, por eso habría pedido a la presentadora que "no me nombres, no quiero participar. Estoy aquí, te apoyo, pero me quitas".