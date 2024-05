El motivo por el que Isabel Pantoja no se beneficiará del dinero de Julián Muñoz

La razón de la reboda con Mayte Zaldívar será otra. Desconocida para ESdiario. Pero la pensión desde luego no es, porque la pensión de viudedad no prescribe desde el divorcio.



En las últimas horas hemos leído y escuchado muchas versiones del porqué del matrimonio entre Julián Muñoz y su ex mujer Mayte Zaldívar el pasado mes de enero e inscrito en el registro civil de Marbella Sección 2 este 17 de abril. Un matrimonio que regresa después de 21 años separados. La versiones vertidas están lejos de la realidad. Al menos con la ley laboral o el reglamento penitenciario en la mano. Vía a vis. Pensiones de viudedad. Todo es producto de la ficción más que del periodismo jurídico. Otra dimensión. Nada que ver. Fábula frente a realidad.

La pensión de viudedad actualmente se calcula en función de los años de matrimonio con los que haya compartido vida legal el fallecido. Es proporcional siempre y cuando se proteja el 40% para el último viudo. El restante 60%se distribuiría entre el otro viudo o viudos en función de los años de convivencia matrimonial. Se reserva un 40% para el último viudo del causante fallecido y el resto a distribuir de manera proporcional entre los restantes.

Una diferencia con la ley anterior al año 2012 donde no se reservaba el porcentaje del 40% para el viudo o viuda del fallecido. Con la ley actual se protege al último por poco tiempo de matrimonio existente que haya. Fue su última voluntad de con quien estar.

Ni otro matrimonio de Mayte Zaldívar ni pareja de hecho de Isabel Pantoja con Julián Muñoz

Mayte Zaldívar será la beneficiaria del 100% de la pensión de viudedad de Julián Muñoz. No hay más matrimonios. Ella no se ha vuelto a casar. Y él no ha sido pareja de hecho de Isabel Pantoja. Confirmado. Un caso de libro en derecho laboral.

Aún sin haber contraído matrimonio Mayte con Julián estos últimos meses también sería benefactora de la pensión de viudedad que se genera tan sólo con la muerte del causante. Es como la herencia. Herencias y pensiones de viudedad nacen con el fallecimiento. Nunca antes. No se puede renunciar a algo que no existe. La razón del matrimonio será otra. Desconocida para ESdiario. La pensión desde luego no es. La pensión de viudedad no prescribe desde el divorcio. Tan sólo se diluye si no se solicita tras cinco años del fallecimiento del causante.

Isabel Pantoja podía tener "vis a vis" con Julián Muñoz sin ser pareja de hecho

Otra de las razones que se han facilitado para esa “no” existente pareja de hecho de Julián Muñoz con Isabel Pantoja era para posibilitar el acceso de la tonadillera a las Vis a Vis. Poca praxis en cárceles.

Los encuentros con los presos pueden ser de tres maneras. Comunicaciones a través de una cristal y con un teléfono en mano de cabina y no se pueden tocar. Los separa un cristal y muy grueso. 45 minutos de duración estos encuentros casi virtuales.

Y por otra parte, la vis a vis. Estos pueden ser familiares o íntimos. La diferencia entre los primeros y los segundos es que en las habitaciones donde se encuentran no hay cama o hay cama. Mesa. Dos sillas y baño en los dos hay. Para utilización del preso y los visitantes. En los íntimos no hace falta acreditar que eres pareja de hecho.

Una cosa es la ley y otra la jurisprudencia. Los presos siempre son los protagonistas de a quiénes quieren recibir. Tienen que dar Tienen que dar su consentimiento. Ya sea familia o amigos o personas con las que poder pasar una hora y media de placer en una cama de 90 centímetros. En los vis a vis íntimos habría que acreditar de manera muy por encima una cierta relación afectiva. Vista gorda. El afecto en estos campos es muy amplio. Afecto o necesidad.