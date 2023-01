El comentario de Kiko Jiménez sobre Maite Galdeano que ha dolido a Sofía Suescun

Aunque durante su concurso juntos en lo último de Telecinco yerno y suegra sorprendieron al respetable con una relación idílica que sorprendió a más de uno, no es oro todo lo que reluce.

Desde que entraron juntos en la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso Kiko Jiménez y Maite Galdeano se convirtieron en una pareja de lo más particular que ahora se ha separado tras la expulsión de ella.

Eso sí, antes yerno y nuera se enfrentaron al juego de la verdad y tuvieron que decirse las cosas a la cara. Algo de lo que habló este domingo Galdeano en el plató de El Debate. De todo lo que le sucedió durante su paso por el concurso fue uno de los puntos en los que hizo mayor hincapié cuando le preguntó la presentadora Sandra Barneda.

“Hay una pregunta que fue que si perjudicas la imagen de tu hija (Sofía Suescun) y Kiko dijo que sí", recordó la presentadora. "Le dolió mucho a mi hija porque es que no, así sí que no le conoce. A mí también me dolió muchísimo porque una madre nunca perjudica a una hija, siempre beneficia", explicó Galdeano.

Sofía Suescun y los consejos que da a Maite Galdeano en redes

Asimismo añadió que Sofía hay veces que le puede dar consejos para subir publicaciones a las redes sociales, pero nada fuera de ahí y mucho menos que se sienta perjudicada por ello: "Es lo único que me suele decir".

No obstante, Maite también quiso dejar claro que el concurso con su yerno les ha venido bien: "No sabíamos cómo iba a terminar la relación de nosotros concursando juntos y la verdad que nos ha servido de sostén para nosotros y como alivio, para bien".