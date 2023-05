Chayo Mohedano llama "hijos de fruta" a los miembros de Sálvame por "hipócritas"

Después de la que lio Raquel Bollo hace unos días, el director del magacín pidió disculpas públicas que a algunas personas no han convencido ni lo más mínimo. Caso de la hija de Rosa Benito.

Hace unos días Raquel Bollo puso la cara roja a los miembros del equipo de Sálvame por seguir cuestionando tantos años después su caso de violencia de género, a pesar del apoyo de los tribunales, mientras que sitúan a Rocío Carrasco como adalid de la lucha contra el maltrato a pesar de no tener ninguna sentencia a su favor.

La cosa llegó hasta tal punto y generó tanto revuelo que apenas unas horas después, Sálvame, en boca de su director David Valldeperas entonaba en vivo y en directo en Telecinco el mea culpa y pedía perdón por haber metido la pata.

Rosario Mohedano cuestiona las disculpas de David Valldeperas

Unas disculpas que no se sabe si habrá aceptado Raquel Bollo pero que hay mucha que gente que no se ha terminado de creer. Entre estas personas se encuentra Rosario Mohedano, enemiga acérrima del programa desde hace años, y que ha cargado duramente contra ese "perdón público" del programa ironizando con lo que dijo Valldeperas de que no midieron el impacto de lo que pasó en plató.

Que no sabían las consecuencias ??



Valientes hijos de ….FRUTAAAAA!!!



Maltratadores ,acosadores , manipuladores ,delincuentes .

Os lo dice una mujer que ha sido maltratado públicamente por vosotros



Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado ,no porque lo sintierais https://t.co/HdFCXfidOs — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) May 24, 2023

"¿Qué no sabían las consecuencias? Valientes hijos de... fruta", escribió Chayo en su Twitter cuestionando el autopromocionado feminismo de los responsables de Sálvame: "Maltratadores, acosadores, manipuladores, delincuentes. Os lo dice una mujer que ha sido maltratada públicamente por vosotros. Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado, no porque lo sintierais".