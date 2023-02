El vestido de boda de Tamara Falcó no lo entiende su madre ni los espectadores

Como cada jueves desde hace ya semanas, Tamara Falcó se sentó en el plató de El Hormiguero y le dio una pequeña gran exclusiva corazonera a Pablo Motos.

Tener a la marquesa de Griñón en la mesa de tertulia es un pozo sin fondo de titulares y en esta ocasión habló de su vestido de novia el próximo mes de julio. Muy emocionada, comenzó enseñando la alianza con la que Íñigo Onieva le ha pedido matrimonio (por segunda vez) después de semanas esperando a que llegara a su mano.

Sin pelos en la lengua, Tamara Falcó anunció que ha encontrado por fin el vestido de novia que tanto deseaba. Se trata de "un vestido que no todo el mundo va a entender", de hecho ha asegurado que a "mi madre y mi hermana no lo han entendido", pero que "a mí me encanta".

Ana Boyer ya rechazó casarse con el vestido que le gusta a Tamara Falcó

La colaboradora de televisión vio "ese vestido, la inspiración y le dije a mi hermana "Ana te tienes que casar con ese" y me dijo "con eso no me caso". Durante estos meses que ha estado en busca y captura de ideas para su propia boda, "volví a ver la foto y se lo enseñé a las chicas de Sophie et Voilà y me dijeron nos encanta esa inspiración", explicó.

Falcó jugó al misterio comentando que "no hay cola o sí", por lo que no está nada claro cómo será el vestido que luzca el día más especial de su vida. Eso sí, admitió que, aunque en un primer momento no entendió el estilo, "a mi madre sí le gustó, pero la moda es una forma de expresión, para mi hermana no era su vestido".

Sin ocultar la felicidad que siente al haber encontrado el vestido perfecto matizó que todas las personas más cercanas que lo han podido ver le han dicho lo mismo: "Has conseguido un vestido que eres tú".

Si ya había ganas por ver a Tamara Falcó vestida de novia ahora la expectación se habrá multiplicado al máximo. Sin embargo, no pasó así este jueves entre los espectadores de El Hormiguero que registró para Antena 3 un 15.1% de share y 2.220.000 personas, sus datos más discretos desde el 26 de enero.