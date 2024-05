Un agujero de 400.000 euros enfrenta a Isabel Pantoja frente a su peor pesadilla

Parece que ni sus hijos se lo hicieron pasar tan mal. El trauma es de tal calibre que la tonadillera estaría dispuesta a lo que fuera necesario por evitar tal agonía psicológica....

Isabel Pantoja siempre es la comidilla informativa de las tertulias rosas. Cuando no es por una cosa es por la otra. Y en las últimas semanas se ha hablado mucho del "concierto fantasma" de la tonadillera, que se publicita en Nerja pero que la cantante no promociona en su página web.

Un misterio sobre el que el periodista Antonio Rossi intentó arrojar algo de luz desde el plató de Vamos a Ver en Telecinco. A saber, Pantoja se habría plantado y habría rechazado ofrecer más conciertos en Málaga, por los malos recuerdos que tiene, ya que le hace revivir la operación policial por la que acabo en prisión.

Sobre el concierto de Nerja, del que la promotora del festival sigue vendiendo entradas, Antonio Rossi aventuró: “Supongo que acabará anulándose. El conocimiento que tengo es que la cantante se ha negado por activa y por pasiva a actuar en Málaga”.

La "fobia" de Isabel Pantoja que le "impide" actuar en Málaga

De hecho, "ha rechazado Fuengirola, Málaga, Starlite y Marbella”, explicó el colaborador del programa de Joaquín Prat, cifrando esta negativa en una pérdida de hasta "400.000 euros".

Según Rossi, las organizaciones de los conciertos le han puesto "todas las posibilidades" para que no tenga que revivir aquello que tanto le hizo sufrir: "Le han dicho que, si no quería aterrizar en Málaga, que le buscaban un helipuerto. Le proponían llevarla directamente al recinto, sin tener que pernoctar en Málaga y no ha habido manera. Creo que Nerja corre bastante peligro. Ella ha dado orden de que el último concierto que hace es el de Tenerife y no quiere que nadie le firme otro".

Esta nueva polémica coincide con la ausencia de Isabel Pantoja en la Primera Comunión de su nieto Alberto, hijo de Isa Pantoja, motivo por el que también se ha vuelto a especular con la salud de la cantante.