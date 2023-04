Silvestre hizo de ángel para evitar el porrazo de Paz Padilla en una sevillana

La presentadora de televisión no pudo evitar dar un tropezón, quizá embelesada por el bailarín de enfrente, el actor de ‘Sin tetas no hay paraíso’, quien la recogió del suelo como si nada.

La Feria de Abril está viviendo estos días de puente el momento álgido de su celebración y son numerosos los famosos que van colgando en sus redes sociales sus vivencias en la tradicional fiesta sevillana.

Uno de los hitos más divertidos ha sido el traspiés forzado que ha sufrido en una caseta Paz Padilla entre los brazos de Miguel Ángel Silvestre, que la presentadora ha subido a su cuenta de Tiktok y ya cuenta con más de 200.000 me gusta.

Silvestre, que ha tenido un gran recibimiento en Sevilla por el cual ha dicho que se siente abrumado por tanto cariño, es un amante del baile. Casualmente, el actor acudió a una caseta en la que se encontraba Paz Padilla, la cual le invitó a echarse un bailecito a ritmo de sevillanas.

En un momento dado, la presentadora fingió dar un mal paso de forma muy real y se tiró a los pies del actor, pero Miguel Ángel, demostrando sus grandes reflejos, evita en un segundo que se fuera al suelo y la broma hubiera podido salir cara..

#VÍDEO | Miguel Ángel Silvestre es recibido como una verdadera estrella en la Feria de Sevilla https://t.co/514EzhqkJU pic.twitter.com/JwAvFJv0NP — CHANCE (@CHANCE_es) April 27, 2023

Padilla escribió como texto complementario al vídeo "Me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo 'nadie se ha dado cuenta, no te agobies'". En cuestión de horas, la publicación se ha llenado de comentarios divertidos de jóvenes diciendo que ellas ''también se hubieran tirado'' para que el apuesto actor las recogiese del suelo.