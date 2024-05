¿Han vuelto Kendall Jenner y Bad Bunny? El romance que todos comentan

El 27 de mayo de 2024: Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos saliendo juntos de un hotel en Miami. Días antes también fueron vistos juntos en un concierto .

El 17 de mayo de 2024: Kendall Jenner apoyó a Bad Bunny en un concierto en Florida. . La supermodelo se mezcló con la multitud al vestir prendas de la gira Most Wanted, incluyendo una sudadera marrón de gran tamaño con la capucha cubriendo su largo cabello . Desde la sección VIP, se balanceaba al ritmo de la música mientras observaba el espectáculo.

¿Sigue el romance o solo son amigos?

Sobre su situación actual, una fuente reveló a Entertainment Tonight : “Kendall y Bad Bunny siguen en contacto y se ven cuando tienen la oportunidad. La conexión entre ellos es fuerte y mantiene la misma química de siempre”.

Los inicios del romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny sorprendieron al público en febrero de 2023 con su inesperada relación. Sin embargo, hacia finales de año, se confirmó que la pareja destacada había decidido separarse.

La supermodelo, que había salido anteriormente con el jugador de la NBA Devin Booker, conoció al rapero puertorriqueño y ganador del Grammy a principios de año en Los Ángeles gracias a amigos en común. A partir de ahí, iniciaron un romance discreto pero vibrante, reflejado en su asistencia conjunta a Coachella en abril ye n varias citas nocturnas en Los Ángeles.

¿Mayo 2024, reavivando la llama del amor?

Kendall Jenner y Bad Bunny parecen haber disfrutado de otra noche juntos en Miami, lo que ha avivado los rumores sobre una posible reconciliación. La pareja, que se separó en diciembre de 2023 tras menos de un año de relación, ha sido vista recientemente en varias salidas conjuntas, lo que ha generado especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso.

Encuentros recientes en Miami

El fin de semana del Memorial Day, Kendall y Bad Bunny fueron vistos saliendo juntos de un hotel en Miami. Kendall vestía pantalones de yoga grises y una camiseta sin mangas a juego, mientras que Bad Bunny llevaba pantalones cortos amarillos, una camiseta sin mangas blanca y una camisa abierta con sus icónicas gafas de sol naranjas.

Cenas y almuerzos compartidos

Durante su estancia en Miami, la pareja disfrutó de una cena en el restaurante Gekko de Bad Bunny el 24 de mayo y un almuerzo en el restaurante Casadonna dos días después.

Estas salidas indican una creciente cercanía entre ellos, poco después de que se reunieron en una fiesta posterior a la Met Gala de 2024 y de que Kendall asistió a un concierto de Bad Bunny en Orlando el 17 de mayo.

Rumores de reconciliación

Los rumores sobre una posible reconciliación surgieron en enero, cuando el amigo de Kendall, Renell Medrano , compartió en Instagram un video de fuegos artificiales de Año Nuevo donde se escuchaba la voz de Bad Bunny deseando "Feliz Año Nuevo". Este video, aparentemente grabado durante unas vacaciones grupales, incluía a Hailey y Justin Bieber.

Declaraciones de Kendall sobre el amor

Aunque ni Kendall ni Bad Bunny han confirmado los rumores, no sería sorprendente para quienes conocen a Kendall. La supermodelo ha afirmado en entrevistas que siempre lucha por sus relaciones y que ama sin disculpas. En una entrevista con Harper's Bazaar, Kendall expresó su filosofía sobre el amor: "Amo mucho y amo sin disculparme. No me gustan las despedidas y lucharé por no tener que decir adiós".

Desde que desatan rumores de romance en febrero de 2023 , Kendall y Bad Bunny han hecho varias apariciones públicas juntos , incluyendo la fiesta posterior a la Met Gala en mayo de 2023 y un partido de los Lakers en mayo de 2023.

También asistieron juntos al desfile de Gucci Ancora durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2023. Aunque se informó que la pareja se había separado tres meses después, su reciente reunión en la fiesta Après Met 2 en mayo de 2024 sugiere que podrían estar dándose una segunda oportunidad.

La reciente serie de apariciones conjuntas de Kendall Jenner y Bad Bunny ha reavivado los rumores de una posible reconciliación. Aunque no han confirmado ni negado los rumores, su comportamiento indica que ambos podrían estar dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor.

