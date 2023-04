Yulen Pereira se mete un lioso jardín de transfobia antes de recular por dinero

Si hace unas semanas concedía una entrevista para la revista Lecturas y provocaba un tsunami en la vida de Anabel, ya que esta nunca esperaba que su expareja hablase de ella y mucho menos de su familia, ahora se sentará en el famoso programa del corazón de Telecinco. Algo que no ha gustado nada a los amigos de Pantoja, como Amor Romeira.

La cantante y colaboradora de televisión no ha dudado en arremeter contra Yulen asegurando que "era él el que no quería salir en programas y ahora sale en todos los canales menos en el de deporte", le asestó un zasca demoledor y muy irónico. De esta manera, deja clara que la actitud que ha tenido el esgrimista estos meses es muy contradictoria con la que tiene ahora.

Yulen Pereira llama "payaso" a Amor Romeira: ¿transfobia?

La amiga de Anabel se pronunció así tras las duras palabras del deportista catalogándola de "payaso": "Sí, me ha llamado payaso. Me dijo payaso en masculino, no sé cómo tomármelo, pero como no quiero hacer demagogia barata y atacarlo con transfobia, le voy a decir que los payasos son personas maravillosas que alegran la vida a las personas, que cuando intenta querer ofender que diga esgrimista, que son peores".

Amor le desea a la sobrina de Isabel Pantoja comience una nueva relación con David, el fisio de la tonadillera con el que se ha especulado que podría haber tenido algo: "Ojalá empiecen algo. Ella es una persona maravillosa que sí de verdad no le interesa la fama, no como otros".

En cuanto a cómo ve a la influencer, Amor confesó que "muy bien, muy contenta, feliz con sus amigas, con su gente, con sus familiares. Está muy bien".