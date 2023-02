Jorge Javier respira el olor a sexo y sábana de Íñigo Onieva y perjudica Sálvame

Parece que las salidas de tiesto del presentador de Telecinco en su "cortijo" ya no hacen tanta gracia como antes a juzgar por los datos negro sobre blanco... que esos no engañan nunca.

La pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva reapareció ante los medios por primera vez tras su reconciliación y todo son especulaciones sobre su boda.

Este jueves sin ir más lejos Jorge Javier Vázquez se empleó a fondo, fundamentalmente con el "novio". A juicio del presentador su pálpito es que finalmente la pareja no se casará. Eso sí, viendo a Onieva en las imágenes se vino muy arriba en sus confesiones.

Y es que aunque no cree que culminen sus planes matrimoniales piensa que hacen una pareja "brutal": "Me encantan".

Jorge Javier Vázquez habla del "morbazo" de Íñigo Onieva

En particular Íñigo: "Me parece que tiene un morbazo… Que lo pillas por banda y no le dejas salir de la habitación", espetó el presentador disparado: "Es para cogerle de la camisa, tirarle encima de la cama y decir, Ahora, gocemos".

Entre risas Jorge Javier comentó las imágenes del photocall en el que reaparecieron juntos Tamara e Íñigo señalando que Onieva: "Desprende sexo, ahora mismo ahí huele a sábana", insistía divertido.

Una diversión que, sin embargo, no logró transmitir a sus espectadores ya que este jueves Sálvame bajó en los audímetros para Telecinco en sus dos versiones: Limón (11.4% de share y 1.134.000 espectadores) y Naranja (12.5% y 1.112.000).