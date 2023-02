Bertín Osborne busca a su perro perdido ofreciendo una recompensa

El presentador se encuentra atravesando un momento difícil y de preocupación por la desaparición de su perro Thor hace dos semanas. El cantante acudió a sus redes sociales para pedir ayuda.

Bertín Osborne no se encuentra actualmente en su mejor momento. El presentador perdió a su perro Thor a principios del mes de febrero, ofreciendo una recompensa para la persona que lo localice, sus redes sociales se han convertido en un flotador de esperanza para poder encontrarlo, publicando en ellas lo siguiente, "Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es Thor, mi pastor alemán de dos años de edad que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor hacérmelo saber. Gracias de antemano".

El cantante, que ha seguido buscado sin descansar a su fiel amigo, agradeció a su gran masa de seguidores toda la ayuda que le están brindando y el apoyo que le llega diariamente. "Por otro lado y a raíz de mi última publicación pidiendo cualquier tipo de información referente a mi perro, he vuelto a disfrutar, sin dejar de sorprenderme, de vuestro cariño y apoyo. Sois unos fenómenos y de corazón, gracias. También, y es lo mínimo que puedo hacer, con muchísimo gusto quiero invitar a la persona y a su familia, que me de información fiable que me permita localizar a Thor, a comer en casa y de esta forma poder brindar por su aparición y agradecer tan buena noticia", dijo Osborne en una de sus muchas publicaciones.

Bertín Osborne ofrece recompensa por cualquier ayuda

Sin darse por vencido y con ganas de encontrar a Thor, con el que pasa tiempo y disfruta de su gran finca, Bertín Osborne vuelve a ofrecer otro regalo a sus seguidores, a cambio de reenviar el último video subido a su Instagram promete entregar una generosa recompensa. "Por favor. Si sois tan amables, compartir este vídeo en vuestro instagram. No sabéis lo que os lo agradezco", asegurando que un perro como el suyo puede intimidar, pero afirmando que no hace nada y es muy dócil.