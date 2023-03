El primer abandono oficial de Supervivientes revienta la parrilla de Telecinco

Ninguna edición del reality de aventuras de Mediaset sin su baja voluntaria a los pocos días del estreno. Es un clásico y como tal no sería lo mismo si no hubiera. ¿A quién le tocó esta vez?

Ya hizo amago de abandonar esta recién nacida edición de Supervivientes a las pocas horas de llegar a la isla. Patricia Donoso aguantó un poco más entre amagos de baja voluntaria que fueron minando los ánimos del resto de concursantes.

Una semana después se ha confirmado lo que se veía venir desde el principio y este jueves de gala dejó definitivamente el reality a pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez para que se quedara.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", argumentó Donoso.

Jorge Javier, al igual que hizo momentos antes con Katerina Safarova, que también quería irse, le explicó entonces la dureza que tenía la primera semana del concurso por el proceso de adaptación. Pero no causó efecto alguno en Patricia: "Yo me conozco y sé que cuando digo una cosa la mantengo. Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy", respondió contundente.

Precisamente era su buena relación de "piques" lo que Vázquez sabía que podía ser la carta a jugar para que Patricia Donoso se quedase: "Para mí acostumbrado a verte tan impecablemente maquillada, vestida y peinada en los platós, yo te veo ahí y cada vez que te dan un plano sales tan horrorosa que a mí me da la vida", le soltó provocando las risas de ella.

Las bromas de Jorge Javier Vázquez no convencen a Patricia Donoso para quedarse

El presentador siguió bromeando mientras Patricia Donoso se partía de la risa: "Entre las cejas a lo Frida Khalo y el bigote a lo Cantinflas, es un buen mix. No me prives de ver a la mujer barbuda cada jueves". Pero ella se mantuvo en sus trece: "Me he hecho mogollón de cosas por ti. Para ya. He esperado hasta el jueves para que estuvieras tú".

Todo un clásico de Supervivientes, el abandono voluntario a los pocos días de concurso que este jueves de gala ayudó a Telecinco a reventar los audímetros y liderar la franja de prime time con un 17.7% de cuota de pantalla ante 1.700.000 espectadores, frente al 15.6% y 1.621.000 del jueves pasado de estreno.

Poco pudo hacer Joaquín, La penúltima y me voy en Antena 3, con un 9.5% y 1.087.000. En La Uno de TVE La Promesa registró un 7% y 1.044.000.