Con un enemigo menos la felicidad de Rocío Flores y Gloria Camila se ve empañada

Aunque de manera indirecta, tía y sobrina viven un gran momento, o así lo interpretan ellas, por el fin de Sálvame. Sin embargo, todavía hay algo en el horizonte de ambas que les perturba.

Rocío Flores ha viajado a Madrid para asistir a una revisión de la operación de pecho a la que se sometió el mes pasado y, aprovechando su visita exprés a la capital, se ha reencontrado con Gloria Camila, con la que ha vivido una jornada de lo más intensa en la que no faltaron las risas y las confidencias. Una cercanía que demuestra que tía y sobrina siguen tan unidas como siempre a pesar de que se vean menos de lo que les gustaría por sus respectivos compromisos profesionales, y de la que han hecho gala ante las cámaras encantadas por poder disfrutar de unas horas juntas.

Acompañadas por el equipo profesional de redes sociales que ambas comparten, Rocío y Gloria acudieron a comer a uno de los restaurantes más de moda de la capital antes de dar un paseo por la Milla de Oro derrochando complicidad y poniéndose al día después de varias semanas sin verse. Siempre a la última, la hija de Ortega Cano lució unos pantalones tipo cargo en color beige, original top con transparencias y un cinturón naranja, mientras que la nieta de Rocío Jurado presumió del peso que ha perdido en los últimos meses con vaqueros de tiro alto, camiseta gris y una biker de cuero negro.

Rocío Flores protagoniza la anécdota cambiándose de look sobre la marcha

Un look que no dudó en cambiar en directo, convirtiéndose en la protagonista de la anécdota de la jornada al entrar en una conocida tienda, de la que minutos después salía con un llamativo cambio de ropa. Y es que enamorada de unos pantalones rosas con animal print, Rocío no dudaba en ponérselos inmediatamente después de comprarlos, cambiando así sus jeans por su nueva y favorecedora adquisición.

Horas después, tía y sobrina asistían a una fiesta de una marca de bebidas alcóholicas en el centro de Madrid y, radiantes en esta inesperada reaparición pública en pareja, hablaban ante los micrófonos de los reporteros.

Pregunta obligada en un evento en el que la bebida era la protagonista por qué brindan ambas: "Yo por tener salud y felicidad" reconoció la hija de Rocío Carrasco; un deseo que su tía completó con "yo por salud, felicidad, amor y estabilidad".

En el punto de mira tras ser señalada por Marta Riesco como la culpable de su ruptura con Antonio David Flores, Rocío evitó pronunciarse sobre esta polémica pero sí aseguró que su padre está "bien". "Lo veo, está trabajando con su canal de YoutTube, con mis hermanos, en su rutina, la verdad es que bien", explicó.

Alejada de la televisión desde hace un año, la influencer dejó claro que no la echa de menos ya que no son pocos los proyectos profesionales que tiene en mente: "Laboralmente estoy muy bien, lanzo un proyecto ahora en poco tiempo que veréis en redes y la verdad es que no me puedo quejar, por la parte laboral estoy súper bien".

"Sentimentalmente bastante bien, tranquila, feliz, no te puedo decir otra cosa ahora mismo", añadió, confirmando así que su relación con Manuel Bedmar marcha a las mil maravillas después de superar una crisis hace unos meses.

La felicidad de Rocío Flores y Gloria Camila enturbiada por las críticas los haters

Una felicidad tan solo enturbiada por las demoledoras críticas que recibe en redes sociales por parte de sus haters: "Nunca aprendes a no tomártelo en serio. Me callo muchísimas más cosas del acoso y derribo que recibo diariamente, pero se pasa muy mal. Se deberían establecer algunos límites" apuntó después de que Gloria Camila, dolida, haya denunciado que "estoy harta de denunciar públicamente los insultos y amenazas que se pasan del límite de lo que es el respeto, los valores de una persona, y las redes no hacen nada tampoco".

Todo ello en un buen momento en el que ambas se han manifestado sobre el cierre de Sálvame con gran satisfación y si Rocío Flores echaba mano de símil asegurando que en esta ocasión el pez pequeño se comió al gigante, Gloria Camilia prefirió alegrarse hablando de karma.