Preocupación en el equipo de Susanna Griso por la salud de su colaboradora

La mesa rosa de Espejo Público cuenta esta temporada con un nutrido grupo de colaboradores famosos y de peso que han conectado con el público de Antena 3 pero ¿a qué precio?

Desde que comenzó la nueva temporada de Espejo Público el programa de Susanna Griso reforzó mucho la parte de la tertulia rosa y de sociedad con grandes fichajes para analizar la actualidad de corazón. Entre ellos Sofía Cristo que a través de su hermano Ángel, y muy a su pesar, se ha convertido en protagonista de la noticia día sí y día también, disgusto va, disgusto viene.

Después de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. de Supervivientes por superar el perímetro de seguridad y desaparecer durante varias horas hizo algunas declaraciones que volvieron a dañar tanto a su madre, Bárbara Rey, como a su hermana.

Por si fuera poco se ha generado una nueva brecha familiar por la cinta roja que lleva en la frente como hacía simbólicamente siempre su padre en un gesto de honor hacia él, algo que ha ahondado en la herida de su hermana y de su madre.

Hace unos días en el mismo plató del magacín matinal de Antena 3, Sofía no ocultaba sus sentimientos hacia la persona que le habría causado daños emocionales considerables y todavía hoy, 14 años después del fallecimiento de su padre se mostró afectada: "Yo algo que nunca voy a a justificar son los malos tratos. Mi padre era un hombre que era un maltratador. No solamente con mi madre, sino con todas las novias que yo he visto que ha tenido. Yo los he vivido. He visto episodios muy duros con cuchillos, con armas, o llegar y ver un cuchillo clavado en una mesa por un ajuste de cuentas, verle drogarse delante de mi".

Sofía Cristo solo encuentra una explicación para la actitud de su hermano Ángel

Por eso no deja de sorprenderle el comportamiento de su hermano, dado que él mismo habría reconocido que su padre le disparó con un revólver, no puede dejar de ver "desde el dolor, que le santifique".

En su opinión, solo hay una explicación; que los actos de su hermano son un nuevo intento de hacerle daño pero "ha sobrepasado los límites", y no habría conseguido más que quedar "retratado por hacer apología de los malos tratos".

Este mismo miércoles, Bárbara Rey se pronunciaba sobre este episodio y enviaba un mensaje a la redacción del programa. En sus palabras, la que en su día fuera víctima de la ira y el maltrato de su difunto exmarido, defendía a su hija, elogiando también su comportamiento. "Sofía ha estado excelente, maravillosa, ella lleva mucho tiempo callando y haciendo las cosas por mí, y bueno, que eso ya se acabó, se terminó. Las cosas irán cayendo por su propio peso", afirmó aprovechando para solicitar a los colaboradores de Espejo Público que prestaran su apoyo a Sofía.

Precisamente la colaboradora Gema López relató cómo se enteró ella, hace años, de unos supuestos malos tratos de Ángel junior a su hermana, que confesó a la periodista, con "mucho miedo", episodios difíciles de reproducir frente a las cámaras.

Preocupación en Espejo Público por Sofía Cristo

La propia presentadora Susanna Griso relató cómo, después de su testimonio un día antes, "empezó casi a temblar" al mismo tiempo que decía "esto va a tener consecuencias". Los temores se deberían a una demanda de su hermano, al que según la periodista: "Le tiene miedo, pánico".

Un nuevo drama familiar para el Clan Cristo Rey que preocupa a los compañeros de programa de Sofía y que logró conmover también a su audiencia ya que este miércoles Espejo Público ascendió en los audímetros a 14.4% de cuota de pantalla y 351.000 espectadores, sus cifras más altas de toda la semana, desde el pasado viernes.