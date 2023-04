Una amiga destapa la relación real de Froilán con el Rey Felipe y machaca Cuatro

El hijo de la Infanta Elena puso tierra de por medio para evitar filtraciones pero ni por esas ha podido evitar que trasciendan las cosas que dice sobre su tía Letizia y sus primas...

Parece que el programa de investigación de Cuatro Focus no termina de levantar cabeza en la parrilla ni derivando sus contenidos hacia tintes más rosas y corazoneros... De hecho, este lunes el formato que presenta Ana Francisco optó por dar un viraje a sus contenidos centrándose en la nueva vida de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón fuera de nuestras fronteras.

Cabe recordar que el hijo mayor de la Infanta Elena reside en Abu Dabi desde hace un tiempo con el objetivo de alejarle de sus continuos incidentes en España que le colocaban en lo más alto de los titulares polémicos un día sí y otro también, algo que no beneficiaba para nada a la imagen de la Casa Real.

Aparte de otras muchas cosas, Focus habló con el entorno de Froilán y destapó cómo es en realidad su relación con otros miembros de la Familia Real.

El nieto favorito de Juan Carlos I es el cuarto en la línea de sucesión de la Corona española... y sin embargo, su relación con sus tíos, los Reyes Felipe y Letizia, sería inexistente, así como con sus primas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Así lo desveló al programa de Mediaset una amiga de Froilán.

"Con el Rey no se habla. Ellos no tienen relación. Él al menos nada, y su abuelo tampoco. Me lo ha contado él, se hablará su hermana. Pero con Letizia nada, no la quiere ni ver", aseguró esta fuente añadiendo que Froilán le habría confesado que sus tíos "no quieren nada" con él.

"Y sus primas creo que tampoco. No tienen buena relación. Aparte me dijo que es republicana. No habló muy bien de ella. No le tienen demasiado aprecio", explicaba en relación a la Reina. Para Antonio Montero estas declaraciones vienen a confirmar lo que se especula sobre la Familia Real durante muchos años.

Además de hablar con el entorno cercano de Froilán, que se caracteriza por la discreción y confidencialidad, el magacín de investigación también habló Juan Carlos I sobre la vida de su nieto en Oriente. El Rey Emérito asegura que "está trabajando y está muy contento".

