Belén Esteban mete un palo a Matamoros a cuenta del Emérito que le deja turulato

Monárquica y juancarlista que es la princesa del pueblo no dudó en tirarse a la yugular de su compañero de trabajo y de plató al hilo de la visita de Don Juan Carlos a España.

"Ha saltado una noticia y es que el amigo del rey que financiaba las tarjetas black, esas que utilizó el rey y su familia, ha comprado el Hotel Villa Magna" comenzaba diciendo Kiko Matamoros este miércoles en el plató de Sálvame Diario cuando el programa trataba la vuelta del Rey Juan Carlos I a España. Una información que hizo explotar a Belén Esteban...

De hecho, la princesa del pueblo aseguraba estar encantada con que el Emérito estuviera en suelo español y dejaba claro que tenía que venir más a su país. Una opinión que no comparten la mayoría de colaboradores. Matamoros fue quien se encargó de explicar que Don Juan Carlos ya no tendría problema en venir a Madrid, si así quisiese, porque el que fuera su testaferro compró el hotel Villa Magna.

Una información que enseguida la negó Esteban: "Es que no es verdad" y dejó entrever que tiene mucho vínculo con los dueños del hotel: "Tu relación con el hotel Villa Magna no sé cuál es, pero yo sé la mía"...

Belén Esteban y Kiko Matamoros se enzarzan a vueltas con sus deudas de Hacienda

Claro que la cosa no había hecho nada más que empezar entre ellos... Belén muy enfadada recalcó que "aquí hablamos de que el Rey ha robado, pero mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada, ¡venga ya!".

Un comentario que, lógicamente, no gustó un pelo a Kiko Matamoros que echó a su compañera en cara la deuda que ella misma tuvo con Hacienda. Pero Esteban no se caracteriza por quedarse callada precisamente y no dudó en asestarle el palo definitivo: "Lo pagué, paga tú el millón que debes. Paga que tú le echas la culpa a Makoke".