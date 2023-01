Confirmado lo de Paloma Cuevas y Luis Miguel: siguientes pasos de la pareja

Ya no hay marcha atrás. Las fotografías no necesitan un pie de foto. Está más que señalado el titular entre roces y líneas. ESdiario ha hablado con el entorno de la exmujer de Enrique Ponce.



Ya no es un rumor. Ni una amistad llegada a más de tiempo atrás. La relación sentimental entre la exmujer de Enrique Ponce y el amigo de Enrique Ponce es una realidad. Así lo muestra este miércoles la revista Semana. Un viaje de enamorados por Bilbao y con almuerzos y pernocta en restaurantes con estrella Michelín.

Se confirma lo que "gota a gota" ha venido anunciando la revista Hola, revista de cabecera de Paloma Cuevas y con la que mantiene una relación casi familiar. Esta pillada fotográfica por el norte de España junto a Luis Miguel es el aperitivo del anuncio que realizará la protagonista de la portada en su revista. Quizás estemos en la semana previa.

Ya no hay marcha atrás. Las fotografías no necesitan un pie de foto. Está más que señalado el titular entre roces y líneas. La relación afectiva va viento en popa. ESdiario ha hablado con el entorno de Paloma Cuevas estos últimos días. A ella no le molesta que se hable de la relación. Lejos de la realidad. Lo único que disgusta a la hija de Victoriano Valencia es que se insinúe que la relación comenzó aún estando con Enrique Ponce. También lejos de la realidad. La relación era de amistad entre Cuevas y Ponce con Luis Miguel. Tiempo después se desencajó el puzle.

El documento que escribió Enrique Ponce sobre Paloma Cuevas

La relación comenzó tras la ruptura con el torero de Chivas. Hasta el punto de que Ponce firmó un documento privado donde agradecía a Cuevas su entrega y generosidad por todos los años vividos y remarcaba su ejemplaridad absoluta en todas las facetas de la vida de la que ya era su exmujer. Un documento que nunca vio la luz pero que decidió escribir Enrique hacía la persona con la que había compartido 26 años y dos hijas en común.

Esto es pasado. El presente es otro. Y el presente de Paloma Cuevas tiene nombre propio. Y es la Voz. Todo está engarzado para que en las próximas semanas se anuncie en primera persona a la nueva pareja de la primavera.