Telecinco continúa con su "limpieza" y echa a Alba Carrillo sin miramientos

La lista negra de "nombres vetados" en los contenidos de la parrilla de Mediaset con el objetivo de recuperar audiencias suma un nuevo y polémico nombre. La modelo ha sido despedida.

Desde que salió Paolo Vasile y entró Borja Prado lo de darle la vuelta radicalmente a lo que venía siendo Telecinco hasta ahora es un no cesar de "bajas". La ya famosa lista negra de Mediaset con famosos "vetados" para recuperar las audiencias perdidas sigue engrosando nombres y dejando cadáveres televisivos por el camino.

Entre los personajes a los que no se puede ni mentar (que se lo pregunten a Kiko Rivera, actualmente "el hermano de Isa Pi" para la cadena que ya no le quiere ni ver ni oír) y los que están siendo despedidos y/o no renovados al nuevo presidente le está quedando una Mediaset desconocida.

La última en sumarse a la larga lista que recientemente aumentaron Georgina Rodríguez y Carmen Lomana ha sido, según ha podido averiguar ESchismógrafo, Alba Carrillo.

Personaje indómito e incontrolable donde los haya, los problemas de Carrillo con su propia cadena vienen de lejos y ha tenido enfrentamientos (ya no solo televisados sino también judiciales) con no pocos programas, productoras y compañeros de cadena. Actualmente en Unicorn, sus problemas con La Fábrica de la Tele, son un clásico y su guerra con rostros tan poderosos como el de Jorge Javier Vázquez constante.

Telecinco veta a Alba Carrillo que tiene que disolver su contrato con Unicorn

Ahora Telecinco ha decidido poner fin a este bucle y hacer desaparecer a Alba Carrillo (en todos los sentidos) de su menú. Vetada este mismo lunes por la cadena, tiene que disolver su contrato con la productora Unicorn; cabe recordar que la modelo actualmente colaboraba en el Ya es Mediodía de Joaquín Prat y tenía algunos proyectos en Mtmad como Nos Hemos Liado (con Nagore Robles).

Conociéndola no parece que ni ella ni su madre, Lucía Pariente, se vayan a quedar calladas y de brazos cruzados...