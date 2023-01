El cáncer “inventado” de Kiko Hernández: la cruda realidad de la hemeroteca

No es un tema que rescate ESdiario. Gloria Camila ante los ataques continuados a su familia responde. Y desempolva. Lo que le contesta el colaborador de Telecinco está lejos de la realidad.



No fue un invento. Y no es Sara Montiel. Es una realidad acaecida en el año 2008. Y exactamente en mayo. Unos meses antes había finalizado el programa donde colaboraba Kiko Hernández junto a Emma García, el programa A tu lado. Fue en julio de 2007. El colaborador de Sálvame no tiene puesto de trabajo en la cadena. El cáncer no se lo inventó la prensa. No. La prensa muchas veces no inventa. Lejos de lo que se pueda decir ahora.

"El cáncer no me va a ganar". Fueron declaraciones de Kiko Hernández en aquel momento. La noticia salta en el programa La Noria a través de su entonces amiga Belén Rodríguez. Un tema que retoma el programa Está Pasando. Este citado programa fue el sustituto de A tu lado y dirigido por Eduardo Blanco. La invención tiene las patas cortas. La noticia sale de Kiko Hernández y comenta Belén Rodriguez. En aquel momento una amistad societaria. Tiempo después todo se hizo añicos.

El cáncer "inventado" de Kiko Hernández no es un tema que hoy rescata ESdiario. Este jueves y en el programa de las tardes de Telecinco, Gloria Camila ante los ataques continuados a su familia responde. Y desempolva el tema del cáncer. "Nosotros no nos inventamos un cáncer". Al escuchar Kiko Hernández estas palabras de la hija de José Ortega Cano, el colaborador del programa presentado por Jorge Javier Vázquez es contundente: "El cáncer es algo que se inventó la prensa. ¿Tan sólo me puedes atacar por esto. Por esta invención?". Lejos de la realidad.

El cáncer no fue un invento de la prensa. No fue la boda de Sara Montiel. Eso es otra historia. No. La historia nació de Kiko Hernández. Para compartir o como negocio. Eso lo desconocemos. Y el presunto invento también. También desconocido. ESdiario no es conocedor si padeció cáncer o no. Este medio no cuenta con el parte médico de aquel mayo de 2008. De ser cierto, qué suerte. Kiko Hernández es de de los pocos humanos que ha superado un cáncer de páncreas.