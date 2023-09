La situación real entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no sale en las fotos

Las últimas cazadas in fraganti con su exesposa, la Infanta Cristina, de la que no termina de divorciarse oficialmente nunca generaron un sinfín de especulaciones y ambigüedad en la prensa.

Las idas y venidas del exmatrimonio formado por la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tienen descolocado al respetable, que no entiende por qué no termina de firmarse el acuerdo de divorcio ahora que Irene Urdangarin ya ha cumplido la mayoría de edad (más que nada porque siempre se dijo que si no firmaban era porque su hija pequeña aún no tenía 18 años).

Este jueves el programa de Telecinco Vamos a Ver arrojó algo más de luz mostrando en exclusiva imágenes de Urdangarin en plena negociación del divorcio con la Infanta).

El exduque de Palma se encuentra paseando por Bidart junto a Ainhoa Armentia y llevando a cabo la separación, se aseguró en el magacín matinal de Mediaset.

Y es que aunque los últimos movimientos de Iñaki le acercaban considerablemente con Doña Cristina (besos incluidos), sin embargo, el divorcio sigue su curso.

En las imágenes de Telecinco puede verse al exduque de Palma haciendo su vida con normalidad en la localidad francesa en la que tantas veces ha estado con su familia. Ahora, en momentos comprometidos, le sirve de refugio para lo que está por venir.

Se le puede ver relajado, andando en chanclas e incluso acude hasta un contenedor de basura para tirar los deshechos del día. Urdangarin pasa totalmente desapercibido, es uno más en la playa y parece haber encontrado su sitio mientras negocia su divorcio.

Pepe del Real asegura que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia siguen juntos y cariñosos

El periodista Pepe del Real explicó que una persona muy cercana al programa estaba en Bidart el día que se tomaron esas imágenes y que le detalló todo lo qué pasó ese fin de semana: "Iñaki y Ainhoa estaban pasando estos días en pareja, estaban felices, haciendo vida de pareja y me confirman que no se evidenciaban gestos de crisis entre ambos. Había gestos de cariño".

Por último, sobre las capturas en vídeo del exduque solo, sentenció: "En el momento que toman las imágenes, es un momento en el que va solo... pero ya os digo, la cosa está bien con Ainhoa, están disfrutando y es el lugar de vacaciones".