La cifra exacta que podría pagar Cristina a Urdangarin por callarse agita Cuatro

Se ha estado hablando de 6.000 euros al mes pero la cantidad triplicaría este número y además el exduque no solo quiere dinero. Lo de la casa de Baqueira Beret tiene mucha más enjundia.

Que Iñaki Urdangarin está en lo más alto de los titulares de la crónica rosa no es ningún secreto desde que Hola desvelara a golpe de fotos que estuvo con su novia en la casa que suelen usar los miembros de la Familia Real cuando viajan a Baqueira Beret.

Desde entonces se han acrecentado los rumores sobre el inminente divorcio de la Infanta Cristina y las condiciones y clausulas que contendría para evitar que Urdangarin se "hiciera un Harry", como recordó Don Juan Carlos a su hija según la versión de Pilar Eyre.

Este jueves Juan Luis Galiacho se dejó caer por el plató de Cuatro al día para seguir desgranando todos los detalles del divorcio de marras y las exigencias del exduque para firmar el acuerdo.

El periodista desveló incluso la cantidad exacta que Urdangarin podría recibir de la Infanta, y que no serían 6.000 euros como se ha dicho, sino que el número estaría muy por encima de esa cifra. Por no hablar de la indemnización millonaria que recibiría.

Claro que ahora todo el mundo se pregunta por qué estaría Iñaki pidiendo dinero a su exmujer y si tiene entre manos algún documento comprometedor. No en vano, además del dinero habría solicitado otras muchas cosas en su petición de divorcio.

"La cantidad que ahora mismo está encima de la mesa, que ha pedido Iñaki Urdangarin y que parece que se le va a dar, es de 25.000 euros al mes. Esa es la cantidad que la Infanta Cristina le daría ahora mismo… es la cantidad que él ha solicitado para vivir", dijo Galiacho.

Galiacho asegura que Urdangarin no solo quiere una asignación mensual, sino mucho más

"En principio es una cantidad que tendría una fecha tope, hay una limitación, pero es algo a lo que no he llegado… en ese contrato hay muchas clausulas. Hay ciertas limitaciones como la que prohíbe decir absolutamente nada a las personas que rodean a Urdangarin, de ser así habría una penalización", aseguró ante una atónita Ana Terradillos. Y es que "aparte de esta pensión mensual, ha pedido o, por lo menos, valora una indemnización que todavía no está fijada pero que sería superior a los dos millones de euros".

Cabe recordar que el miércoles Galiacho ya habló de cosas más allá del dinero: "La cuestión del acuerdo está complicada porque el último gesto lo tuvimos recientemente cuando Iñaki Urdangarin se presentó en la casa de Baqueira, una casa que él quiere que entre en el acuerdo para él, quiere la propiedad de esa casa".

Ese sería precisamente el motivo por el que, según su versión, se presentó pocos días después Felipe VI: "En realidad ha pedido varios inmuebles, aparte del dinero de la pensión, entre ellos la casa de Baqueira. Por eso el Rey se presentó allí, que no se le esperaba, para decirle hasta aquí hemos llegado, es un gesto del Don Felipe", concluyó.

Detalles que ayudaron a Cuatro Al Día mejorara este jueves sus cifras ya que el programa de tarde de Ana Terradillos anotó en los audímetros un 4.7% de cuota de pantalla y 445.000 espectadores, sus mejores cifras desde el 14 de febrero.