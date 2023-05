Isa Pi tiene 3 trajes de novia y a Tamara Falcó la rechazan 2 diseñadores más

Unas tanto y otras tan poco... Ya lo dice el siempre sabio refranero español y teniendo en cuenta lo que está viviendo la marquesa de Griñón frente a otra hijísima de pro parece verídico.

Desde que se confirmó que Sophie et Voilà rescindió su acuerdo con Tamara Falcó para diseñar su vestido de novia a dos meses de la boda todo son quinielas y apuestas para ver quién hace finalmente el traje "más importante de su vida".

Son muchos y de todo tipo de estilos los que se han ofrecido para asumir tan magna responsabilidad (no en vano será una de las bodas más mediáticas de la historia del cuore patrio) pero la marquesa de Griñón también está sufriendo algunos rechazos... Algo que parecía inaudito hace tan solo un par de semanas.

Ya no son solo las diseñadoras vascas las que han dicho que "No" a la hija de Isabel Preysler, la lista empieza a aumentar y se han sumado otros dos "Vips" de la moda. El televisivo Eduardo Navarrete y la vanguardista Ana Locking se han desmarcado confesando que no diseñarían el vestido de marras.

Vamos que se salen del grupo de las más de 50 las marcas nacionales e internacionales que se han puesto en contacto tanto con la marquesa de Griñón como con sus estilistas para diseñar el modelo (o los modelos) que lucirá en su boda con Íñigo Onieva.

Mientras suena cada vez con más fuerza el nombre de Carolina Herrera para vestir a la hija de Isabel Preysler en el día más importante de su vida, dos de los diseñadores más populares de nuestro país se desmarcan de la mayoría de sus colegas.a

Eduardo Navarrete no diseñaría el vestido de Tamara Falcó ni "muerta"

Eduardo Navarrete, creador transgresor y original, tan espontáneo y sincero como siempre ha confesado que "ni muerta" diseñaría el vestido de novia de Tamara. "No tengo nada que decir de Tamara Falcon Crest, así que ni se te ocurra preguntarme por esta que me llevan friendo de todos los programas hoy. No seas mala que no quiero", zanjó.

Ana Locking, por su parte, reconoció que "como diseñadora Tamara me da un poco igual" y desveló que a ella nunca le ha ocurrido nada similar a lo que le ha pasado a Sophie et Voilà: "Si hay un entendimiento desde el principio, se sigue para adelante y si no hay buen entendimiento suelo decir, creo que no soy la diseñadora adecuada para hacer tu traje. Prefiero decir muchas veces es mejor que te vayas con este compañero mío que va a entender mejor lo que tú quieres. Forzar los caminos no es bueno, si desde el principio no va fluida la cosa, es mejor cortarlo de raíz". Por eso, la diseñadora concluyó que ella "no" llamaría a Falcó para hacerle su vestido, a diferencia de las 50 firmas que ya se han puesto en contacto con la socialité para crear su look nupcial.

Y mientras Tamara Falcó sigue sin vestido a menos de dos meses de la boda las hay que, por el contrario, tienen de sobra.

Isa Pantoja recibe consejos de expertos para sus tres vestidos de novia

Es el caso de Isa Pantoja. La colaboradora de Telecinco no llevará solo un vestido de novia, sino tres, en su próximo enlace con Asraf Beno: "El primero y el segundo los tengo claros, pero el tercero no. Me iba a casar en Marruecos, pero no se ha podido. Quiero que tenga toques de un estilo árabe". Para ello necesita que su prometido vuelva de Supervivientes y le aconseje.

Isa Pi también ha hablado de ello con su madre, que le ha asegurado que todavía tiene tiempo para ultimar detalles: "Me ha dicho yo lo preparé sola en un mes". Aunque Isabel Pantoja ha sido invitada a la boda aún no se sabe si asistirá. La razón de que tenga dudas es que Agustín Pantoja, con el que la colaboradora no se habla, no lo está.

Puestos a dar consejos, nada mejor que los de una especialista. Así, la estilista de El Programa de Ana Rosa, en el que Isa colabora le recomendó que al no ser muy alta no se ponga un vestido recargado porque se la comería. En este sentido, le asesoró algo "muy elegante y muy sencillo. Cuello si quieres barco, pero con una caída brutal que te estilice y te de más altura. La espalda, despejada".