Kiko Rivera llama “tonto” a su cuñado y anima a que lo echen de 'Supervivientes'

El hijo de Isabel Pantoja, vetado por Telecinco, hace campaña en TikTok para salvar a su primo Manuel, nominado para ser expulsado junto a Asraf, Arelys, Yaiza, Adara y Raquel Arias.

Kiko Rivera se ha posicionado en las continuas peleas que mantienen en 'Supervivientes' su primo, Manuel Cortés, y su cuñado, Asraf Beno, ambos nominados esta semana. Y no se ha cortado a la hora de hablar con dureza del novio de Isa Pantoja: "No me caes bien porque eres tonto".

Apartado del foco mediático debido a que forma parte de la lista de personajes vetados en Mediaset (a los que ya no se invita y de los que no se puede hablar por su nombre), el hijo de Isabel Pantoja ha encontrado la manera de comentar 'Supervivientes' y defender a su primo sin estar presente en la cadena que emite el programa.

TikTok es la plataforma elegida por el hijo de la tonadillera, donde está realizando intervenciones en directo para hablar sin cortapisas sobre la actualidad del reality de aventuras. En uno de ellos, no ha dudado en señalar a Asraf Beno y cargar duramente contra él, airando sus desavenencias. Kiko le presenta como el siguiente expulsado de Honduras: "Quiero que se vaya él porque no me cae bien y punto".

Mientras desayunaba una tostada de tomate, el marido de Irene Rosales se encendió: "Ahora los iluminados de turno dirán porque soy como soy, porque no es español. No, eres gilipollas. No me caes bien porque eres tonto. No me cae bien y ya está".

Un buen número de usuarios de la red social ha afeado sus palabras y le recriminan que luego se queje de no tener relación con su hermana, de la cual, en otro directo de TikTok, dice: ¿Qué qué opino de mi hermana? Mi hermana siempre ha sido muy lista, que en los estudios siempre le ha ido muy bien. Yo siempre he sentido mucho orgullo por ella, aunque ahora estamos un poco… un poco...”, dice antes de que el video se corte y vaya a otro plano.

Isa Pantoja nunca ha ocultado su relación con el Dj y ha explicado que prefiere tenerlo lejos: "Que mi hermano salga en defensa de Manuel no me incomoda, pero que tire pullas para defenderle sí. Imagino que es para hacer daño porque tú puedes defender a una persona y ya está, pero no tirarla por tierra. Con él el tiempo me da la razón como siempre".

Manuel Cortés mantiene continuos desencuentros con Asraf Beno en Honduras, algo que le ha servido a Kiko Rivera para dejar claro que si tuviera la oportunidad de defender a su familia "pondría a más de uno en su sitio".

En este directo, también recuerda su paso por 'Supervivientes 2011': "La única parte que veis en directo es lo de la palada. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona".

La lista de vetados por Mediaset

Kiko Rivera no es el único que ha quedado fuera de Mediaset tras la "lista negra" que la nueva directiva de la cadena, tras la marcha de Vasile, hizo llegar a las redacciones para la creación de los contenidos del grupo.

La lista, contándole a él, comenzó con 13 los rostros que ya no aparecen, a los que luego la cadena ha sumado a Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Bigote Arrocet. El resto son Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey.