La hija de Raquel Bollo pone la guinda a la "escabechina" de Supervivientes

Las nominaciones tuvieron un nombre extra en la lista: al no cumplir la sanción que se le impuso, el público decidió ponerla en la cuerda floja de forma directa logrando cifra récord.

Llegó la quinta gala de Supervivientes 2023 con dos concursantes menos, Gabriela Arrocet nueva expulsada, abandonando la isla tan solamente 10 días después de sustituir a Patricia Donoso y Gema Aldón, obligada a evacuar Honduras por una lesión que le impide continuar, debiendo seguir su recuperación en España.

En plató se pueden ve nuevas caras, este es el caso de Yulen Pereira, reapareciendo después de romper su relación amorosa con Anabel Pantoja y haciendo unas declaraciones sobre sus razones para apartarse de la televisión tras su paso por Supervivientes 2022. Al verle, Jorge Javier Vázquez se interesó por su estado anímico tras su ruptura con Anabel Pantoja: “Estoy bien. Llevo un mes con mucha competición, pero bien”.

Yulen Pereira responde a la comprometida pregunta de Jorge Javier en plató: “¿Tienes un rollo o algo?”



🌴 #SVGala5 https://t.co/rcoSxQ39Cx — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2023

Los sustos son algo habitual en esta edición y es que debido al calor extremos de Honduras Laura Madrueño confesó haberse casi desmayado: “Casi me caigo en pleno directo, porque se me nubló la vista, me dio un golpe de calor y yo estoy hidratada, descansada, alimentada... no os podéis imaginar lo que es estar aquí con estos calores. Yo no soy un ejemplo de nada, lo son los concursantes”, confesó.

Raquel Mosquera, Asraf Beno y Gabriela Arrocet fueron los nominados de la semana pasada, tras la salvación de Adara Molinero por parte del público.

Raquel Mosquera celebra su salvación con un grito de felicidad

La primera es conseguir la salvación fue Mosquera, celebrándolo con un grito de felicidad: “¡Voy a luchar hasta la final si Dios quiere!”. Rápidamente, el presentador comunicó la decisión final del público: “Los espectadores han decidido que sigue en el concurso Asraf”. Una noticia que provocó un grito de desgarro al novio de Isa Pantoja y Adara corrió a felicitarle. Todos le dieron la enhorabuena, excepto Manuel Cortés. “Después de todo lo que se está viendo ni me va ni me viene. Presentía que se va a quedar y lo considero justo”, dijo el hijo de Raquel Bollo.

❌ Gabriela Arrocet nueva ELIMINADA de #Supervivientes2023 ❌



👉 Así fue el emotivo mensaje a su hijo: "Te amo con todo mi corazón" ❤



🌴 #SVGala5 https://t.co/7xRxd1eRZv — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2023

Gabriela Arrocet agradeció su expulsión: “Esto es mucho más duro de lo que nadie se puede imaginar. Estoy orgullosa de todos los que están acá. Me voy con el corazón lleno y los admiro a todos porque lo que he pasado aquí nunca lo había pasado en mi vida. No es montaje, es real. Gracias a todos los que me eliminaron porque no podía más”, aseguró.

Las nominaciones tuvieron un nombre extra en la lista, ya que Alma Bollo al no cumplir la sanción que se le impuso, el público decidió ponerla en la cuerda floja de forma directa. A la hija de Raquel Bollo le tocó dormir sola en la selva. Sin embargo, la concursante no lo cumplió, lo intentó la primera vez, y al verse incapaz de llevarlo a cabo desistió, y dejo de intentarlo en las sucesivas noches.

Los espectadores han decidido, a través de la encuesta de @telecincoes, que @BolloAlma está nominada con un 64% de los votos. La única forma de evitarlo es convertirse en líder del grupo.



🌴 #SVGala5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/6lB8h87rzl — Supervivientes (@Supervivientes) March 30, 2023

Jorge Javier se lo reprochó este jueves en La Palapa: “Alma, te has pasado la penitencia por el mismísimo. ¿Acaso no entendiste la norma?”. “No. Era uno de mis miedos, de mis pánicos. Lo intenté un día. Antes de entrar aquí comenté mis miedos. Era uno de mis miedos, si no de mis pánicos. Lo superé un día, no ha salido. Lo pasé muy mal, lloré, tenía sudores fríos del frío… No dormí en toda la noche y asumiré las consecuencias. Yo no iba a pasar por eso otra vez porque lo pasé muy muy mal”, respondió Alma Bollo.

Finalmente, la lista de nominados quedó formada por Raquel Mosquera y Jonan, Adara y Asraf, de nuevo, y Alma Bollo completó la lista por culpa del castigo decidido por la audiencia.