El diseñador de cabecera de Tamara Falcó hace trizas a Isabel Pantoja en Mónaco

Estos días se habla casi tanto del traje de novia de la marquesa de Griñón y de los detalles más morbosos del mismo como del outfit elegido por la tonadillera para el Baile de la Rosa.

La boda del año será la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, si esta vez no hay ningún imprevisto de por medio. La hija de Isabel Preysler está inmersa en todos los preparativos para el gran día, aunque el vestido de novia está causando una gran expectación. Semanas después de desplazarse a Bilbao para visitar por primera vez el taller de 'Sophie et Voilà' y perfilar cómo será el diseño que lucirá en el momento más especial de su vida, la marquesa volvió a probarse su look nupcial.

Además, esta vez contó con la compañía de su madre, que parece estar cada vez más contenta con la elección de su hija, tal y como han confirmado las propias diseñadoras: "Ya entiende el vestido y sabemos de buena tinta que le gusta". Por otra parte, Juan Avellaneda volvió a acompañar a la marquesa en su segunda prueba, y es que su opinión es muy importante ya que es tanto la de un gran diseñador, como la de un buen amigo.

Juan Avellaneda habla del traje de novia de Tamara Falcó... y del look de Isabel Pantoja en Mónaco

Sin querer revelar detalles, el estilista comentó a los reporteros que le parece el look que llevará Tamara: "A mi me parece espectacular. A ver es que para mi ver a una amiga tuya vestida de novia y tal es como 'guau', es impactante, es súper bonito". Además, el empresario confesó que a Isabel Preysler también le va a gustar el resultado final: "Hombre, yo espero que sí, seguro. Hombre, segurísimo, segurísimo. Yo estoy convencido".

Por el contrario, se mostró más tajante con su opinión sobre el outfit que lució Isabel Pantoja en el baile de la Rosa en Mónaco: "Es que ese vestido era un poco marbellí". Pero sin perder la sonrisa, Avellaneda matizó que lo que más le gustó es que una artista española estuviera allí presente: "A mi lo que me encantó es que estuviera, que dije muy bien, eso me encantó".