El novio de Tamara Falcó despedirá la soltería con sus amigos ¡tres veces!

Poco a poco se van filtrando detalles alrededor del enlace matrimonial entre la hija de Isabel Preysler y el empresa, el último que los amigos del novio le han preparado tres despedidas.

Íñigo Onieva y Tamara Falco se encuentran ultimando los penúltimos detalles de su sonada y comentadísima boda, que se celebrará el 8 de julio en la Finca El Rincón. Pero antes de que llegue este día, ambos tendrán que correr un tupido velo a su vida de solteros y la del diseñador parece haber sido muy intensa y variada, por lo que tiene en mente no una sino ¡tres celebraciones’ planeadas en ubicaciones diferentes.

El hecho de tener varios grupos diferentes de amigos, a los que le une una gran amistad, ha provocado le hayan convocado hasta en tres ocasiones para disfrutar con todos ellos del fin de su soltería en destinos diferentes. Una de ellas será en Argentina, otra en Budapest y otra en España, tal y como ha hecho saber 'El programa de Ana Rosa'. La última ha pedido que sea en España porque seguro que es una fecha próxima a la boda.

Íñigo Onieva confiesa estar muy nervioso ante su próxima boda y aclara si le gustaría ser padre pronto https://t.co/BdSIGSJG21 — Revista ¡HOLA! (@hola) April 15, 2023

Lo cierto es que no ha llamado mucho la atención que vaya a tener tres despedidas conociendo que es un joven al que le va bastante la bastante la fiesta, sino los destinos, que sus amigos han elegido, sobre todo el de tierras argentinas, para celebrar las despedidas. Estos viajes seguirán al que acaba de hacer con su prometida a Bali, como si de una preluna de miel se tratase.

La novia, de momento, no está dando muchos detalles sobre su preboda, sería raro que no tenga prevista una fiesta con sus amigas seguro que más tranquila que las de su novio. Después, el viaje de novios, aunque, con todos los lugares que han visitado juntos e individualmente, la elección no va a ser fácil. Lo que sí parece claro es que se decantarán por un lugar muy exótico y al que sea difícil acceder para los paparazzi.

¡No podrá ser! El chasco de Tamara Falcó con una sonada ausencia familiar en su boda con Íñigo Onieva que también entristecerá a Isabel Preysler https://t.co/LANYxA2oIn pic.twitter.com/c7PVvMBY9X — Lecturas (@Lecturas) April 15, 2023

Antes de su ruptura habían viajado a Filipinas para conocer los orígenes de la Marquesa de Griñón, país en el que nació su madre Isabel Preysler. También han estado en México; tras la reconciliación, a principios de 2023, acudieron a Laponia a disfrutar de las auroras boreales y, recientemente, tuvieron la preluna de miel de Semana Santa en Bali.